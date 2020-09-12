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Samsun’dan 12 Eylül darbesi protesto edildi

İHA

Samsun'da 12 Eylül 1980 darbesi 40. yılında bazı STK'lar tarafından protesto edildi.

Samsun’dan 12 Eylül darbesi protesto edildi

Samsun’da 12 Eylül 1980 darbesi 40. yılında bazı STK'lar tarafından protesto edildi.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan eylemde darbe lanetlenerek demokrasi ve özgürlüğün önemine vurgu yapıldı. Darbe sonrası yaşanan tutuklama, idam ve işkenceler kınandı. Ülkenin darbe gerçeğini bir daha yaşamaması istendi.
Eylemde yapılan açıklamada ise bir hesaplaşma iklimi oluşturularak darbecilerden hesap sorulması istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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