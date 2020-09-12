Samsun'da, polisin durdurduğu otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi; 1 tutuklama

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan otomobilde 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü H.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı alarak SamsunAnkara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' yapmak suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-12 20:08:07



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