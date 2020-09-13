Başkan Yıldız: “12 Eylül darbesi emperyalist bir projedir”

– 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yapan EğitimBirSen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “12 Eylül darbesi emperyalist bir projedir” dedi.



Başkan Yıldız açıklamasında, “Türkiye’de 1960 askeri darbesiyle başlayan 71 muhtırasıyla devam edip 12 Eylül’le bütün sistemi emperyalistlerin direktifleri doğrultusunda değiştiren darbeler silsilesi, 28 Şubat, 27 Nisan emuhtırası ve nihayet 15 Temmuz darbe girişimiyle devam etti. Bu darbe süreçlerinde bir başbakanın, iki bakanın idam edildiği, siyasetçilerin derdest edildiği, binlerce insanın doldurularak işkenceden ve dayaktan geçirildiği kara günler yaşandı. Darbeciler, 12 Eylül’de de ülkeyi büyük bir hapishaneye dönüştürerek, insanımızın hürriyetini gasp etmişlerdir. Tam kırk yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül darbesini kurgulayanı ve taşeronunun kimler olduğunu görmek istiyorsak, 1970’li yıllarda CIA Türkiye Şefliği yapan Paul Henze’nin, ABD Başkanı Jimmy Carter’a ilettiği ‘Bizim çocuklar başardı’ mesajına bakmamız yeterlidir. Kaldı ki, vatanına ve milletine hizmet etmekle yükümlü olan, Anadolu insanının vergileriyle geçimlerini sağlayıp çocuklarına yedirip içiren darbeciler 12 Eylül sabahı ilk iş olarak NATO ve ABD’ye bağlılık yemini kurgu ve taşeron denklemini çok net ortaya koymaktadır” diye konuştu.

12 Eylül Darbesi ile ilgili sayısal bilgiler de veren Başkan Yıldız, “Her neresinden bakarsanız bakınız emperyalizmin taşeronları tarafından gerçekleştirilen bu kanlı darbe sürecinde; 1 milyon 683 bin kişi fişlendi, 230 bin kişi yargılandı, ‘Bir sağdan bir soldan’ denilerek 26 kişi idam edildi, 171 tutuklu işkence sırasında öldürüldü, 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı, 30 bin kişi mülteci olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldı, 30 bin emekçi işinden atıldı, 23 bin 677 derneğin faaliyetleri durduruldu, siyasi partiler kapatıldı, anayasa askıya alındı, TBMM lağvedildi ve birçok gazete, derginin yayınlarına son verildi” şeklinde konuştu.

Darbelerin karşısında olduklarını vurgulayan Yıldız, “Milletimizin darbelere karşı bilinçlenmiş, canı pahasına meydanlarda direnmiş ve direnecek olması yeni darbe tahayyüllerinin önünde güçlü bir set olarak durmaktadır. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminde milletin Amerikancı darbeye geçit vermeyişi tarihe adını altın harflerle kazımıştır. Unutulmamalıdır ki, 15 Temmuz emperyalistlerin ve Türkiye düşmanlarının ülkemize yönelik gerçekleştirdiği son saldırı olmayacaktır. Ne yazık ki bu topraklarda yaşamanın bedeli diğer coğrafyalara nazaran tarihin bütün bölümlerinde ağır olmuştur. Siyasi, askeri ve ekonomik güç odaklarının Türkiye’ye karşı giriştikleri kuşatma operasyonu artık bir sır olmaktan çıkmış, bazı ülke yöneticilerinin söylem ve fiilleriyle ayyuka çıkmıştır. Şüphesiz bu kuşatmanın yarılması milletimizin birbirine kenetlenmesiyle mümkün olacaktır. Tarih, Anadolu’da Haçlı Seferleri’nden beri tekerrür etmektedir. 15 Temmuz’da darbeye karşı meydanlara inen ilk Konfederasyon olarak, darbeler düzenine karşı değişim iradesine öncülük ettik etmeye devam ediyoruz. Kamuda darbeci düzenin ürünü olan yasakların kalkması, özgürlüklerin genişletilmesinde MemurSen olarak büyük katkılarımız oldu. Bu vesileyle EğitimBirSen olarak, emperyalistlerin ve yerli işbirlikçilerinin millet iradesine, bağımsızlığımıza ve kutsallarımıza karşı her türlü güç ve girişiminin karşısında durma kararlılığımızı yineliyoruz” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.