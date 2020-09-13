İş yerinde silah ve mermi ele geçirildi: 1 gözaltı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ve 40 tabanca mermisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde G.S.'nin iş yerinde düzenlediği operasyonla arama yaptı. Aramada 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör, 9 milimetre çapında 33 fişek ve 7 tanesi 7.65 milimetre çapında olmak üzere toplam 40 fişek ele geçirildi.
İş yeri sahibi G.S. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-13 12:42:15
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