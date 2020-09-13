‘Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri Projesi’ 65 Yaş üstü vatandaşlara evinde fizyoterapi seansı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde hastanelerdeki fizik tedavileri aksayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti başlattı. ‘Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri Projesi’ kapsamında yaşlıların evlerine misafir olan fizyoterapistler, hastalıklarına göre uygun fizik hareketleri yaptırıyor.

Korona virüsÜ salgını nedeniyle hastanelerde alınan sıkı tedbirler ile acil durumlar dışındaki muayene ve tedavilere getirilen kısıtlamalar, fizik tedavisi gören hastaları olumsuz etkiledi. Bu durumdaki 65 yaş ve üstü hastaların mağduriyetlerini bir nebze gidermek ve yarım kalan tedavilerini devam ettirmek amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 ay önce çalışma başlattı. Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın startını verdiği Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri Projesi ile 65 yaş ve üstü hastalar, fizik tedavi hizmetlerini evlerinde almaya başladı.

Samsun’da yaşayıp, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı bireylere evlerinde sağlık hizmeti veren Yaşlı Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü, faaliyetlerine fizyoterapi seanslarını da ekledi. Günde 6 eve giden fizyoterapistler, hastalıklarına göre vatandaşların yapmaları gereken fizik hareketlerini yaptırıyor. 45 dakika süren seanslar sonucunda hastalar, daha rahat hareket edebilir hale geliyor.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile Büyükşehir Belediyesi olarak gencinden yaşlısına kadar tüm vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yapılan sosyal inceleme çalışmaları kapsamında şuan 50 kişiye fizyoterapi hizmeti verdiklerini söyledi. Bu sayının daha da artacağını ifade eden Başkan Demir, “65 yaş ve üstü vatandaşlarımıza yönelik evde sağlık hizmetlerimizle, onların sosyal koşullarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklarını daha iyi hale getirmek ya da belirli bir düzeyde tutmak için hizmetlerimizi evlerine kadar götürüyoruz. Bunlardan bir tanesi de evde fizyoterapi seanslarıdır. Tedavisi yarım kalmış veya aksamış engelli ve yaşlı hastalarımızın evlerine giden fizyoterapistlerimiz, yaptırdıkları fizik egzersizleriyle yaşamlarını kolaylaştırıyor” dedi.



“Amacımız, yaşlıların yaşam fonksiyonlarını yükseltmek”

Yalnız yaşayan, kişisel işlerini yapamayan, desteğe muhtaç, maddi ve sosyal yönden yetersiz, fiziksel açıdan günlük aktiviteleri yetersiz, kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamayan yaşlı, kimsesiz ve engellilere yönelik çok sayıda evde sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Doktor muayenesi, hemşirelik, psikolojik danışmanlık, fizyoterapi ve hasta nakli gibi hizmetlerimiz, düzenli olarak devam edecek. Fizyoterapi seansları ile amacımız, fiziksel aktivitelerini artırarak yaşam fonksiyonlarını yükseltmektir. Sağlık durumlarını iyileştirip daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu sayede kaslarını güçlendirip hareket kabiliyetini artırmış ve yaşamını kolaylaştıracak hale gelmiş olacak. Bu hizmetten dolayı çok memnun kalıyorlar” diye konuştu.



“Egzersizler sonrasında daha rahat hareket ediyoruz”

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesindeki evlerinde fizyoterapi seansı alan SalihMürvet çifti, fizik tedavi egzersizleriyle daha rahat hareket etme imkanı bulduklarını söyledi. Büyükşehir belediyesine teşekkür eden 74 yaşındaki Salih Çelik, “Dizlerimde menüsküs yırtığı vardı. Ameliyat oldum. Fizik tedavi görüyordum. Pandemi sebebiyle hastaneye gidemedim. Bel fıtığım da var. Hareket edemez hale gelmiştim. Eşimin ise sol kalçasında ve sağ dizinde platin var. 45 gün alçıda kalmıştı. Sağ kol kasında ise yayılan ağrısı vardı. Yürümekte zorluk çekiyordu. Bu egzersiz seansları sonucu çok şükür daha rahat hareket edebiliyoruz. Allah bu hizmeti bize sağlayanlardan razı olsun” şeklinde konuştular.

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