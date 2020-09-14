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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezmi Ertuğ koronadan hayatını kaybetti

İHA

Cezmi Ertuğ koronadan hayatını kaybetti

Samsun'da korona virüsten (Kovid19) dolayı hastanede tedavi gören Cezmi Ertuğ, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Samsun'da ülkücü camiasının sevilen isimlerinden olan PTT emeklisi Cezmi Ertuğ, korona virüsten dolayı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 10 gündür tedavi altında bulunan Ertuğ, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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