Jandarma uzman onbaşı kazada hayatını kaybetti

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Samsun'da jandarma uzman onbaşı, özel aracıyla yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi Atatürk Bulvarı Orhan Gencebay İlkokulu önünde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Jandarma Uzman Onbaşı Taner Özkan'ın (23) kullandığı 55 ABL 37 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, Kasım Yılmaz yönetimindeki 57 HC 620 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Taner Özkan, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Onbaşı Özkan yapılan müdahalelere rağmen saat 02.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Taner Özkan'ın Suriye'de sınır ötesi operasyonunda görev yaparken memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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