Kalıcı görme kaybına karşı ‘vikrektomi’ tedavisi

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, vikrektomi cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Vikrektomi, gözün arka bölümünü dolduran jel kıvamındaki yapının boşaltılması işlemidir. Bu işlem retinaya daha iyi ulaşılabilmesine imkan sağlamaktadır. İki ana yapıda sınıflandırılan göz yapısı ön kısım ve arka kısım olarak nitelendirilmektedir. Görme işlevinin asıl gerçekleştiği sinirsel iletilerin bulunduğu arka bölüme ulaşmak için vikrektomi cerrahisi gerçekleştirilir. Diyabetik retinopati, vitreus kanaması, epiretinal membran, makula deliği, retina dekolmanı, rop (prematüre retinopatisi), katarakt ameliyatı sonrası komplikasyonlar, endoftalmi, göz yaralanmaları ve göz içi yabancı cisim çıkarılması gibi durumlarda uygulanmaktadır” dedi.

Dr. Beyazyıldız şöyle devam etti:

“Vitreus olarak isimlendirilen jel yapısının içerisinde gerçekleşen kanamaların, yukarıda da bahsedilen rahatsızlıklar sonucu oluşan deformasyonlar ya da göz içi enfeksiyonların önüne geçilerek gerçekleştiren müdahale ile gözün tekrardan eski anatomik yapısına kavuşması sağlanmaktadır. Eğer bu tedavi gerçekleşmezse ve de uzman bir hekim tarafından muayene edilip değerlendirilmediği takdirde kalıcı görme kaybına yol açabilmektedir.”



Vikrektomi cerrahisi

Vikrektomi cerrahisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Hastaya göre lokal ya da genel anestezi altında, 1 mm’den daha küçük açılan kesiler ile gerçekleştirilebilmektedir. İşlem sonrasında kullanılan aletlere yönelik dikişsiz ya da dikiş atılarak ameliyat sonlandırılmaktadır. Gözdeki hastalığın cinsine göre değişkenlik gösteren müdahale sonrası göz içine gaz bırakıldıysa yaklaşık 20 günlük bir süreçte basınçlı ortamdan kaçınılması gerekmektedir. Eğer göz içine silikon bırakıldıysa en fazla 6 ay sonra ikinci bir operasyonla bu silikonun alınması gerekmektedir. Ameliyat sonrası istirahat sürecinde belirlenen yatış pozisyonuna uymak gerekir. Eğer doktorunuzun önerdiği yatış pozisyonu uygulanmazsa tedavinin sonucu olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle cerrahi müdahale kadar hastanın müdahale sonrası yatış pozisyonu ve istirahat düzeni de oldukça önemlidir. Göze dair her şey de doktor takibi kadar, hastanın verilen yönlendirmelere de uyması öncelik oluşturur” şeklinde konuştu.

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