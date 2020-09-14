Belediye önünde park halindeki otomobil yandı

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Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da park halindeki boş otomobilde çıkan yangın büyümeden belediye personelinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kentte, büyükşehir belediyesi binası önünde park halindeki 34 DCU 787 plakalı boş otomobilin sürücü koltuğu kısmında bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Fark edilen yangın sonrası belediye önündeki görevli zabıta ve özel güvenlik görevlileri alev ve dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi de camını kırdığı otomobilde yangını söndürüp, soğutma çalışması yaptı. Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları kamerasıyla kaydedildi. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, polis soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-14 12:22:32



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