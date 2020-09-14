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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol

İHA

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Henüz alt yapının olmadığı bölgelerde sathi kaplama çalışmalarını sürdüren Atakum Belediyesi'nin son dönemde taşıt yollarına uyguladığı kaplama miktarı 113 bin metrekareye ulaştı.

Atakum Belediyesi’nden kırsal mahallelere 113 bin metrekare yol

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Henüz alt yapının olmadığı bölgelerde sathi kaplama çalışmalarını sürdüren Atakum Belediyesi’nin son dönemde taşıt yollarına uyguladığı kaplama miktarı 113 bin metrekareye ulaştı.
Kırsal kalkınma projeleri ile Atakum’un 28 kırsal mahallesini ekonomik olarak güçlendirmek için çalışmalar yürüten Atakum Belediyesi, ilçenin ulaşım sorunu yaşayan yüksek kesimlerinde de yol yapım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Sathi kaplama uygulaması ile taşıt ulaşımına uygun hale getirilen yollar, 351 kilometrekarelik alana yayılan Atakum’un dört bir yanını kolay ve hızlı şekilde ulaşılabilir hale getiriliyor. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle ara verdiği çalışmalarına kontrollü normalleşme döneminde yeniden başladı. Haziran ayından itibaren sahaya inen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ulaşım sorunu yaşayan kırsal bölgelerdeki yollara sathi kaplama yapıyor. Atakum’un yüksek kesimlerinde, zorlu coğrafi bölgelerde çalışma yürüten ekipler, kırsal mahallelerde yaşanması muhtemel olumsuz durumlarda ambulans ve itfaiye araçlarının olay yerine daha hızlı ulaşabileceği taşıt yolları oluşturuyor.

Çalışma 5 etapta tamamlanıyor
Henüz altyapısı bulunmayan bölgelerde yürütülen sathi kaplama çalışmaları beş ayrı etaptan oluşuyor. Ön hazırlık aşamasını gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlayan greyder, yol zeminini düzlüyor. Bu çalışmanın ardından zemin silindir ile ezilerek sıkıştırılıyor. Bu safhanın ardından ekipler, kaplamanın altında kalacak olan malzemenin dağılmasını önlemek için astar uygulaması gerçekleştiriyor. Dördüncü safhada devreye giren kombine sathi kaplama aracı, üzerinde bulunan özel ekipmanlar ile aynı anda iki işlemi birden gerçekleştiriyor. Yola önce bitüm (yapıştırıcı madde) seren kombine aracı, hemen ardından kırılmış taş serimini gerçekleştirerek zemindeki kaplama işlemini tamamlıyor. Son safha için yola giren silindir, serilen taşları ezerek sıkıştırıyor. Bu işlemin de tamamlanması ile birlikte sathi kaplama işlemi tamamlanan yol kullanıma hazır hale geliyor.

"Kırsal kalkınma için lojistik olanaklarını arttırıyoruz"
Atakum’un kırsal bölgelerinin zorlu bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum’un 28 kırsal mahallesinin her biri bizim için ayrı ayrı önemli. Bu mahallelerde tek geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı destekleyen projeler yürütüyoruz. Kent yaşamına yakın, çağdaş, modern ve kendine yeten üretici mahalleleri oluşturuyoruz. Yol çalışmaları da bunun bir parçası. Kırsal mahallelerde ortaya çıkan ürünlerin pazara ulaşabilmesi için lojistik olanakların da artırılması gerekiyor. Üretimin yapıldığı yere kamyon da gidebilmeli, TIR da çıkabilmeli ki çiftçinin elindeki ürün kent merkezine ulaşabilsin. Oradan depolara, sebzemeyve haline, dağıtım zincirlerine aktarılsın. Bazı bölgelerin coğrafi şartları hayli zor. Vadilerden geçiyorsunuz, dağlara tırmanıyorsunuz, dereler, tepeler aşıyorsunuz. Ancak Fen İşleri ekiplerimiz, koşullar ne olursa olsun o bölgelere ulaşıyor ve programları dahilinde yol çalışmalarını gerçekleştiriyor” dedi.

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