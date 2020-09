Samsun Valiliğinden 'yardım' açıklaması

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Salıpazarı’nda ahşap evde yaşam mücadelesi veren aileye yardım yapıldığını belirterek, yardıma muhtaç tüm vatandaşlara her türlü desteğin verileceği ifade edildi.

Salıpazarı ilçesinde ahşap bir evde engelli çocuklu aile, tavanı akan evde çatılarının yaptırılmasını bekliyordu. Kamuoyuna yansıyan haberle alakalı yazılı bir açıklama yapan Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, şu ifadelere yer verdi:

“İlimiz medya kuruluşlarında yer alan ‘Samsun’da Ahşap Evde Yaşam Mücadelesi Veren Babanın Yardım Çağrısı’ başlıklı haberlerle ilgili olarak; haberde bahsi geçen babanın ailesiyle birlikte Salıpazarı İlçemizde ikamet ettiği, Salıpazarı Kaymakamlığımızca aile ile ilgilenildiği ve yardım yapıldığı, ailenin engelli çocuğundan dolayı düzenli olarak aylık aldığı, engelli çocuğunu hastaneye götürmek için ailenin kullandığı aracın masraflarının kaymakamlığımız tarafından karşılandığı ve pandemi döneminde gıda ve nakdi yardımlardan faydalandığı görülmekle birlikte sosyal devletin gereği olarak yardıma muhtaç olan tüm vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında durulacak ve her türlü destek verilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

