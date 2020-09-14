Dilenerek aldığı parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, cami önünde dilenen şüpheli cemaatten istediği kadar para toplayamayınca, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su atıp, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddiaya göre cami cemaatinden para istedi. Beklediği miktarda para alamayan şüpheli, caminin bir camını kırıp, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki saksıyı da kıran saldırgan, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı.
Şüphelinin camiye zarar verdiği anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-14 17:48:56
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