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Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

İHA

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişiye gözaltı

Samsun'da polis tarafından yasa dışı bahis ile ilgili düzenlen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah yasa dışı bahis oynatılmasıyla ilgili çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayda ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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