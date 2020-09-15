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OMÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi” kaldığı yerden devam OMÜ’nün akademik gelişme ve iyileşme programı: “Eğiticilerin Eğitimi”

İHA

OMÜ’de “Eğiticilerin Eğitimi” kaldığı yerden devam OMÜ’nün akademik gelişme ve iyileşme programı: “Eğiticilerin Eğitimi”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından yürütülen, akademik gelişmeyi, ilerlemeyi ve iyileşmeyi amaçlayan “Eğiticilerin Eğitimi” programı, daha önce düzenlenen programların birikimi ve ışığında kaldığı yerden devam etmeye başladı.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı’nın proje sorumlusu olduğu, yürütücülüğünü ise Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Gökalp’ın yaptığı “Eğiticilerin Eğitimi” programı İlahiyat Fakültesinin ev sahipliğinde pandemi tedbirlerine uyularak farklı birimlerden akademisyenleri bir araya getirdi.
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonundaki programda 14 – 18 Eylül tarihleri arasında 5 gün boyunca 35 katılımcı akademisyene, 9 eğitici tarafından geniş bir yelpazeyi kapsayacak şekilde 40 saatlik eğitim verilecek.
Söz konusu eğitimler, “etkili öğrenme ve öğretme süreci”, “yeni öğretim yöntem ve teknikleri”, “beden dili ve iletişim”, “iletişim becerileri”, “çatışma çözme becerileri”, “sınıf yönetimi”, “ölçme ve değerlendirme”, “etkili sunum teknikleri”, “beyin ve öğrenme” gibi bir öğretim elemanının vâkıf ve hâkim olması gereken konu ve uygulamalardan oluşuyor.

“Unvanınız ne olursa olsun hayatınıza yeni şeyler katmak zorundasınız”
Programın açılışına katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, yaptığı konuşmada pandemi döneminde önlemler alınarak yüz yüze gelmenin mutluluk verici olduğunu belirterek bu tür programlarda göz teması ve vücut dilinin önemli olduğunu kaydetti. Yönetim olarak kayda değer ve faydalı buldukları program hakkında konuşan Rektör Yardımcısı Yazıcı, “Öğrenmenin yaşı yok, bunun farkındayız. Aslında insan, her gün yeni şeyler öğrenmeli, daha doğrusu, yaşadığınız an yahut zaman, yeni bir şey öğrendiğinizde anlamlı oluyor. Yani unvanınız ne olursa olsun, hayatınıza yeni şeyler katmak zorundasınız. Bu bağlamda da programın çok faydalı olacağına inanıyorum zira 5 gün süreyle birbirinden yararlı ve güzel konular sizleri bekliyor olacak” dedi.

“Eğiticilerin Eğitimi, akreditasyon hedeflerimiz içinde yer alıyor”
Konuşmasında OMÜ’nün akreditasyon faaliyetlerine değinen Prof. Dr. Yazıcı, aynı hızda ve yoğunlukta bu çalışmaların devam edeceğine işaret ederek, “Düzenlediğimiz ‘Eğiticilerin Eğitimi’ programı, aslında akreditasyon hedeflerimizin içinde yer alıyor. Bu eğitimler vasıtasıyla belirlediğimiz hedefleri gerçekleştirmiş oluyoruz, hâliyle de bu eğitimler sayesinde artılarımız söz konusu olacak” diye konuştu.

“Yürüttüğümüz bu faaliyetler, sahaya yansımalı”
Üniversite bünyesindeki bu program ve faaliyetlerin sahadaki yansımalarına dikkat çeken Prof. Dr. Yazıcı şu değerlendirmede bulundu: “Sahada karşılığı olmayan bir şeyi yapmanın bence hiçbir anlamı yok. Akademisyenler olarak bu kadar kişi bir araya geliyor ve bir faaliyet yürütüyoruz. O nedenle bu etkinliğin çıktısının gerçekleşip gerçekleşmediğine bakacağız. Verilecek bilgileri ve yapılacak uygulamaları, buradaki herkesin alanına yansıtması gerekiyor. Burada sadece hocalarımızın eğitimi söz konusu değil, biz ayrıca burada her yönüyle öğrencilerimiz ve sistemimiz açısından bir örnek oluşturmalıyız. Çalışanlardan istenilen verimi alamadığınız zamanlar oluyor. Bu noktada, kişinin işini severek ve içinden gelerek yapması, adil ve dürüst olması büyük bir önem taşıyor. Dolayısıyla sorumluluğumuzdaki işi doğru, düzgün ve çok çalışarak yapmalıyız hatta uykularımızın kaçması lazım. Ancak böyle düşündüğümüz ve davrandığımız zaman başarılı olabiliriz çünkü bu iş zorla olmaz”

“Eleştiri, katkı ve önerilere her zaman açığız”
Çalışanları, seçecekleri özel konular ve bu doğrultuda alanında uzman kişilerle buluşturmaya devam edeceklerini hatırlatan Rektör Yardımcısı Yazıcı, dünyadaki değişimlere paralel olarak üniversitelerde de önemli dönüşümlerin olduğuna vurgu yaparak bilgilerin ve verilerin güncellenmesine yönelik OMÜ’nün KALEM yazılımının öne çıktığını dile getirdi. Prof. Dr. Yazıcı, kurumsallaşma adına eleştirici, katkı ve önerilere her zaman açık olduklarını sözlerine ekledi.
Eğiticilerin Eğitimi programında görev alacak akademisyenler; Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Vedat Ceyhan, Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Levent Güngör, Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Murat Gökalp, Doç. Dr. Esen Ersoy, Doç. Dr. Hatice Kumcağız, Doç. Dr. Yaşar Barut, Doç. Dr. Bayram Özer, Dr. Öğr. Üyesi Şener Şentürk ile Samsun Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan’dan oluşuyor.

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