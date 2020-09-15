Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Prof. Dr. Recep Sancak, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı Canik Kampüsünde bulunan makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte ‘İki Üniversite Tek Yürek’ ufkuyla çalışma halindeyiz. Bu ziyaret iki üniversitenin iş birliği ve üniversiteler ile şehir bütünleşmesi konusundaki istişareler bakımından önemlidir. Sayın rektör yardımcılarımıza bu anlamlı ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

OMÜ Rektör Yardımcıları da Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın'a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti. Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu ziyaret anı fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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