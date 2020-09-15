Kavak’a yeni yatırım

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçenin büyümesi ve gelişmesinin en güzel ispatının yeni açılan iş yerleri olduğunu söyledi.

Kavak’ta kireç, hazır beton, kilitli taş ve madencilik sektörlerinde faaliyet gösteren bir firma akaryakıt iş koluna da yatırım yaptı. Kavak’ta yaklaşık yarım asırdan buyana faaliyet gösteren şirket, aldığı yeni yatırım kararı doğrultusunda beşinci şubesini açarak akaryakıt sektörüne de yatırım gerçekleştirdi. Şirket Genel Müdürü Çetin Örsel, memleketlerine yatırımlarının şirketlerinin büyümesine paralel olarak devam edeceğini söyledi.

Seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde yapılan açılış törenine Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, CHP İlçe Başkanı Şakir Altun, İYİ Parti ilçe Başkanı Sefer Kırış ve Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Osman Atlı katıldı.

Kurdele kesiminde konuşan Kaymakam İbrahim Engin Şenay, yapılan her yeni yatırımın yeni istihdam alanı demek olduğunu belirterek, “Ülkemizde yatırım yapan tüm girişimcilerimize minnettarız” dedi.

Törende konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ise ilçenin büyümesi ve gelişmesinin en güzel ispatının yeni açılan iş yerleri olduğunu belirterek, “Gelişen ve büyüyen Kavak sadece dışarıdan gelecek yatırımcı beklemiyor. Kendisi de imkanları doğrultusunda yatırımlar yaparak elini taşın altına koyup memleketinin kalkınmasına katkı sunuyor” diye konuştu.

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