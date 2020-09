Doç. Dr. Yasemin Kemal: "Kanser hastaları grip ve zatürre aşısını ihmal etmemeli"

Kanser hastalarına grip ve zatürre aşısı önerisinde bulunan Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Tedavisi tamamlanmış hastalar için zatürre aşısı herhangi bir zaman diliminde yapılabilir, grip aşısı ise her yıl sonbahar mevsiminde önerilmektedir. Kemoterapisi devam eden hastalar için ise aşıların etkili bağışıklık oluşturabilmesi için tedavinin üzerinden en az iki üç hafta geçmesi beklenmelidir” dedi.

Kovid19 pandemisi, insanların enfeksiyonlardan korunma konusunda duyarlılığını daha da artırdı. Uzmanlar özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış yaşlı, kronik hastalığı olan ve onkoloji tedavisi gören hastaların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymanın yanında başka önlemler de alarak bu dönemde sağlıklarını korumaya daha fazla özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniğinden Doç. Dr. Yasemin Kemal, Kovid19 pandemisinden önce olduğu gibi şimdi de kanser hastalarına uygun zamanlarda zatürre ve grip aşısı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.



Kanser tedavisi vücudun enfeksiyon direncini düşürüyor

Kanser tedavisinin bağışıklık sistemini ve enfeksiyonlara karşı vücudun yanıt verme becerisini azalttığını vurgulayan Doç. Dr. Yasemin Kemal, “Kanserli hastalarda grip enfeksiyonu normal sağlıklı bireylerden daha ağır seyredebilmekte ve yaşamı tehdit edebilen akciğer enfeksiyonuna yol açabilmektedir. Kovid19 enfeksiyonu da bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ikincil bakteriyel, viral enfeksiyonlarla ve zatürreyle komplike olabilmektedir. Tüm nedenler göz önüne alındığında kanser hastaları grip ve zatürre aşılarının önerildiği hasta grubunu oluşturmaktadır" diye konuştu.



Grip ve zatürre aşısının zamanı kişiye göre değişiklik gösterebilir

Hem grip hem de zatürre aşılarının canlı aşılar olmadığını sözlerine ekleyen Doç. Dr. Yasemin, aşının zamanlaması konusunda ise şu bilgileri aktardı: “Tedavisi tamamlanmış hastalar için zatürre aşısı herhangi bir zaman diliminde yapılabilir, grip aşısı ise her yıl sonbahar mevsiminde önerilmektedir. Kemoterapisi devam eden hastalar için ise aşıların etkili bağışıklık oluşturabilmesi için tedavinin üzerinden en az iki üç hafta geçmesi beklenmelidir veya kemoterapiye başlanmadan yapılması önerilmektedir. Bu öneriler genel öneriler olup her hasta kendi onkoloji hekiminden onay almalıdır. Özellikle bazı hematolojik kanserlerin tedavileri esnasında inaktif aşı yapılması da sakıncalı olabilmektedir."

