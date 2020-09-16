Vali Dağlı: “Bu mücadeleyi hep birlikte yöneteceğiz” Vali Dağlı Samsun halkını mücadeleye davet etti

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Konulan kurallar ve alınan önlemler ancak halkımızın desteği ve duyarlılığıyla başarıya ulaşabilir. Tüm Samsunluları kurallara uymaya, uymayan kişi, kurum ve kuruluşları Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ya da 112’yi arayarak bildirmeye ve bu mücadelede destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Korona virüsün yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve Samsun Valiliği tarafından birçok karar ve tedbir alınarak uygulamaya konuldu. Samsun Valiliği olarak gelen bilgi ve bildirimleri titizlikle incelediklerini ve bildirimleri her gün kamu kurumu yöneticileriyle birlikte değerlendirip gereken önlemleri İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda karara dönüştürdüklerini ifade eden Vali Dağlı, “Bu sayede ekiplerimiz sahada etkin bir denetim yapma şansına sahip oluyor. Bu sürecin şimdi olduğu gibi güçlü bir şekilde sürdürülmesi için tüm Samsunluların sahada gördükleri eksiklikleri bildirmesi, bu anlamda Valiliğin gözü kulağı olması gerekiyor” diye konuştu.



“Bu mücadeleyi hep birlikte yöneteceğiz”

Özellikle toplu taşımada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar bulaş oranının artmaması için büyük önem taşıdığını ifade eden Dağlı, “Günlük işlerinde tramvay ve otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlarımızdan özellikle 5 konuya dikkat etmelerini istiyoruz. Araca binerken ve indikten sonra mutlaka el antiseptiği ya da kolonya ile elinizi temizleyin, araçta seyir esnasında hiçbir yere dokunmayın, yolculuğunuz boyunca maskenizi çıkarmayın, sosyal mesafenizi koruyun, seyahatiniz esnasında telefonla ya da yüz yüze konuşmaktan kaçının, araçlarda kesinlikle yiyecek / içecek tüketmeyin, öksürük, kas ağrısı gibi belirtileriniz varsa toplu taşıma araçlarını kullanmayın ve taksilere binmeyin” şeklinde konuştu.

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