Çarşamba maske kuralına uyuyor

Samsun’un Çarşamba ilçesindeki vatandaşlar maske kuralına uyuyor.

Mart ayından bugüne kadar ülkede birçok can kayıplarına neden olan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonrasında Çarşamba ilçesinde vatandaşların çoğunluğu maske kullanımına özen gösteriyor. İlçe genelinde maske ve fiziksel mesafe kurallarına riayet edilmesi noktasında yoğun bir denetleme takvimi içerisinde bulunan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde vatandaşların yoğunlukta olduğu alanlarda uyarılarda bulunuyor. Özellikle ATM ve PTT binaları önünde fiziksel mesafenin unutulmaması için anonslarda bulunan emniyet güçleri uygulamalarını, evde karantinada bulunan vatandaşların bulunduğu ikametlerde de sürdürüyor.

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