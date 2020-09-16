Kuş Cenneti'ndeki tahribat havadan görüntülendi Birçok hayvan yangında telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuş Cenneti'ndeki tahribat havadan görüntülendi Birçok hayvan yangında telef oldu

İHA

Kuş Cenneti'ndeki tahribat havadan görüntülendi Birçok hayvan yangında telef oldu

– UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde çıkan yangının ardından bölgede oluşan tahribat havadan görüntülendi.
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde dün yangın çıktı. Sazlık alanda çıkan yangın orman arazilerini de etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren yangına iş makineleri ve arazözlerle müdahale edildi. Çalışmalara Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Bafra Orman İşletme Şefliği, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 19 Mayıs Belediyesi personeli katkı sağladı. 8 saatte söndürülen yangında 2 bin dönüm alanda tahribat oluşurken, birçok hayvan türü de telef oldu.

“Ciddi anlamda gözle göremediğimiz birçok hayvan telef oldu”
Yangın bölgesinde birçok hayvanın telef olduğunu ifade eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Yangın dün 18.30 gibi kontrol altına alındı. Gece boyunca da soğutma çalışmaları yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve bizlere ait ekipler alandan ayrılmadı. 12 farklı noktada daha yangın çıkmıştı. O da itfaiye ekipler zaten burada hazır olduğunda müdahale edilerek söndürüldü. Şu anda bir sıkıntı yok ama 2 bin dönüme yakın bir arazide tahribat meydana geldi. Orada da yollarla alakalı düzenleme çalışmaları yavaş yavaş yapılıyor. Bölgede habitat da epeyce deforme oldu. Ciddi anlamda gözle göremediğimiz birçok hayvan telef oldu. Karınca, kaplumbağa, fare, yılan, kertenkele gibi birçok hayvan telef oldu. Ceylan, çakal ve tilki de var ama onlardan telef olan henüz tespit edilemedi. Ağaç olarak da makilik bir alandı” dedi.

“Doğal hayatta ciddi bir tahribat var, bu tahribat tahmin ediyorum 10 yıl içerisinde düzelecektir ”
Meydana gelen tahribatın izlerinin 10 yıl sonra düzelebileceğine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, şunları söyledi:
“Yangın sonuçta Kızılırmak Deltası içerisinde bizim Kuş Cenneti diye tabir ettiğimiz alanın bir bölümü yandı. Geleriç Ormanları diye tapuda gözüken 77 nolu parselin içerisindeki bir bölüm, 20 bin dönümlük parselin yaklaşık 2 bin dönümünde tahribat var. Can kaybı yok. Oralarda manda ve evcil hayvanlar da var. Ehil hayvanlarda da bir kayıp yok. Buna rağmen doğal hayatta ciddi bir tahribat var. Bu tahribat, tahmin ediyorum 10 yıl içerisinde düzelecektir. Kaymakamlık ile de görüştüm. Yangının neden çıktığı henüz belli değil. Savcılık da gerekli incelemeyi yaptı. Alanda araştırmalar hala devam ediyor. Birkaç gün içerisinde gerekli açıklama paylaşılır diye umuyorum. Umuyorum ki yangın kazayla olmuş olsun. İnşallah ortaya farklı, kasıtlı yakıldığına dair bir emare çıkmamış olsun.”
Yangın çıkan bölgede araştırmalar devam devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba maske kuralına uyuyor
YEREL HABERLER Çarşamba maske kuralına uyuyor
Bafra'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Bafra'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele ...
Hayırsever vatandaştan eğitime destek
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan eğitime destek
Şafak vakti zehir tacirlerine film gibi operasyon kamerada
YEREL HABERLER Şafak vakti zehir tacirlerine film gibi operasyon ...
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yangında 2 bin ...
Bafra Ovası 'damla sulama' yöntemine geçti Bafra da yüzde 80 tasarruf sağlandı
YEREL HABERLER Bafra Ovası 'damla sulama' yöntemine geçti Bafra da ...
Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da özel harekat destekli uyuşturucu ...
Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayıları ikiye katladı İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç: "Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka sayısının önceki aylara oranla yaklaşık iki kat artış hızı gösteriyor” "Bana nasılsa bir şey olmaz, akrabamdan yakınımdan virüs bulaşmaz' düşüncesi hatalı bir yaklaşım"
YEREL HABERLER Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde vaka ...
Can dostlar için mama ve su kabı
YEREL HABERLER Can dostlar için mama ve su kabı
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 1985 yılından bu yana bir ilk 114 personel KPSS ile memurluğa alındı
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde 1985 yılından bu ...
Samsun'da 203 polisle şafak vakti uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da 203 polisle şafak vakti uyuşturucu ...
Vali Dağlı: “Bu mücadeleyi hep birlikte yöneteceğiz” Vali Dağlı Samsun halkını mücadeleye davet etti
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Bu mücadeleyi hep birlikte ...
Çarşamba Şeker Fabrikası 2021'de hizmette Çarşamba Şeker Fabrikasında yenileme ve bakım çalışması tüm hızıyla devam ediyor Pandemiden dolayı Çarşamba Şeker Fabrikasının açılmasını gecikti, çiftçiler mağdur olmaması içi pancarlar Kastamonu'ya gönderilecek Sendika Başkanı Türe: "Çarşamba Şeker Fabrikasının çalışacağına herkes emin olsun"
YEREL HABERLER Çarşamba Şeker Fabrikası 2021'de hizmette Çarşamba ...
Doç. Dr. Yasemin Kemal: "Kanser hastaları grip ve zatürre aşısını ihmal etmemeli"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Yasemin Kemal: "Kanser hastaları grip ve ...
Samsun’da ruhsatına tali faaliyet işletene müsade yok
YEREL HABERLER Samsun’da ruhsatına tali faaliyet işletene müsade yok
Samsun'da narkotik uygulaması: 14 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da narkotik uygulaması: 14 gözaltı
Samsunspor’da 2 transfer birden Tomane ile 3+1 Rahman Buğra Çağıran ile de 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandı
YEREL HABERLER Samsunspor’da 2 transfer birden Tomane ile 3+1 Rahman ...
Kuş cennetinde çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Kuş cennetinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını (2)
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık yangını (2)
Kuş cennetinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kuş cennetinde çıkan yangını söndürme çalışmaları ...
Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da trafik kazası: 5 yaralı
Kızılırmak Deltası'nda yangın devam ediyor
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda yangın devam ediyor
Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
YEREL HABERLER Samsun'da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurda ...
Samsun’da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurtlarda gözetim altına alındı 13 kişi Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdunda ‘ücreti kendilerinden karşılanmak üzere’ karantinaya alındı Gözetim altına alınanların 4’ü pozitif hasta, 9’u ise pozitif hastalarla temaslı kişiler
YEREL HABERLER Samsun’da karantinayı ihlal eden 13 kişi yurtlarda ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X