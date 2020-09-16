Vezirköprü’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan operasyon sonucunda 3 bin 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Vezirköprü ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ahmetbaba Mahallesi'nde Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli 2 şahsın ev, eklenti ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda 3 bin 300 gram kubar esrar maddesi, 2 adet saksı içerisinde dikili kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 1 adet 17 cm uzunluğunda bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

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