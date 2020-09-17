Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek



Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da Kızılırmak Deltası'ndaki sazlık yangınında zarar gören 2000 dönümlük alanın Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamındaki koruma altında bulunan 5 bin 174 hektarlık bölgenin dışında kaldığı belirlendi. Yangının, deltanın, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınma sürecini etkilemeyeceği belirtildi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti´nde önceki gün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 19 Mayıs ilçesi Yörükler Mahallesi sınırlarındaki sazlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İş makineleriyle yangının bulunduğu alanın çevresinde hat oluşturulup alevlerin yayılması engellendi. Yangın, gece saatlerinde söndürüldü. Deltadaki incelemede yaklaşık 2 bin dönümlük alanın zarar gördüğü tespit edildi. Bilim adamları tarafından yapılan ilk incelemede, göç mevsiminde olmaları nedeniyle yangından kuşların fazla etkilenmediği, ancak bölgede bulunan sürüngenler ile bitki örtüsünün büyük zarar gördüğü belirtildi.

Öte yandan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin 5 bin 174 hektarlık kısmı, Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunuyor. Yangının bu alanda gerçekleşmediği, bu nedenle devam eden UNESCO sürecinin de olumsuz yönde etkilenmeyeceği belirtildi.

'UNESCO SÜRECİNE ZARAR VERMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, yangın nedeniyle bölgedeki sürüngenlerin büyük ölçüde zarar gördüğünü belirterek, "Bilerek ya da kazayla onu bilmiyoruz ama sonuçta bir yangın olmuştur. Bu yangında bizim UNESCO yolunda olan şu an geçici listede bulunan ve daimi listeye girmesi için son rötuşları yapılan bir bölge burası. Son cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'de mutlak korunacak 7 tane alandan birisi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti. Tek tesellimiz Ramsar sözleşmesi ile koruma altına alınan bölgenin herhangi bir bölümüne yangının sirayet etmemiş olması. Kuşların yumurtlama dönemi değil, göç mevsimi olmadığı için o noktada kuşlar zarar görmedi. Bir de karacalar, çakal, tilki tarzı doğal hayatın yabani misafirleri var onlardan da görünen bir leş yok. Temennimiz bir daha böyle bir durumun yaşanmaması. Yangının Ramsar sözleşmesiyle korunan bölgede olmadığı için UNESCO sürecine de bir zarar vereceğini düşünmüyoruz" dedi.

KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETİ

Kızıırmak Deltası Kuş Cenneti 13 Nisan 2016'da Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Samsun'da, 359 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için bölge, Temmuz 2018'de araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için yaşamsal önem taşıyor. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi Listesi'ne alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY

2020-09-17 11:16:46



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