Dr. Başar: "Sivilce doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabilir"

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Hüseyin Başar, "Tıbbi olarak vakit kaybetmeden tedavi edilmesi gereken bir deri hastalığı olan akne (sivilce) doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabilir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Başar sivilce tedavisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Hemen hemen her yaştaki birçok insanın karşılaştığı en büyük problemlerden biri akne diğer adıyla sivilceler olduğunu belirten Dr. Hüseyin Başar, "Sivilce tıbbı olarak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Halk arasında sivilce olarak bilinen akne, yaygın görülen bir deri hastalığıdır. Sıklıkla yüz, omuz, sırt ve göğüs bölgesinde bulunan akneler, çoğunlukla ergenlik çağında oluşmaya başlar ve bazı kişilerde 40'lı yaşlara kadar devam edebilir. Bir cilt sağlığı problemi olan akne kesinlikle ergenlik döneminin gelip geçici durumu olarak görülmemelidir" diye konuştu.



"Kozmetik ürünlere dikkat"

Sivilce kalıcı izler bırakabilmesi nedeniyle erken tedavisinin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Başar, "Sivilce derin izler bıraktıktan sonra bu izleri gidermek kolay değildir. Akne doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabilir. Bunun için akne mutlaka tıbbi olarak tedavi edilmesi gereken bir deri hastalığıdır. Akne izleri oluşmaması için tedavinin erken başlanması önemlidir ve bu nedenle bilinçsiz bir şekilde kozmetik ürünlerle vakit kaybetmeden bir cilt hastalıkları uzmanı tarafından tedavi başlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Aknenin tedavi süreci ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Başar, "Sonuç olarak akne kozmetik bir problem değil tıbbi tedavi uygulanması gereken önemli bir deri hastalığıdır. Tedavi edilmediğinde ömür boyu kalıcı olan izlere neden olabileceği unutulmamalıdır. Sivilce eğer bir hastalığa bağlı ise altta yatan hastalığın tedavisine yönelik tedavi yaklaşımları daha doğru olacaktır. Her akne hastasında tedavi aynı değildir. Uzman doktor tarafından yapılan muayene sonrası hastaya aknenin şekline, yerine ve durumuna göre tedavi sürecini başlatır. Bunun için doğru tedavi için mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.

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