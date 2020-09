Bakan Soylu’dan Eymen’in ailesine telefonda taziye Bakan Soylu: “Eymen ile ilgili bütün konuları bizzat takip ediyorum”

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gençler arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden, 16 yaşındaki Suriye asıllı Eymen’in ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı dileyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Eymen ile ilgili bütün konuları bizzat takip ediyorum” dedi.

Samsun’a gelen Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Eymen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan Ok, acılı aileyi Bakan Soylu ile görüştürdü. Aileye telefonda taziyelerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kendi kardeşimi kaybetmiş gibi üzüntü hissettim. Hiç merak etmeyin, biz sizinle sonuna kadar beraberiz. Siz bu topraklarda yaşayan insanların kardeşisiniz ve bize Allah’ın emanetisiniz. Biz komşuyuz, aynı zamanda din kardeşiyiz. Biz birbirimize muhtacız, ihtiyacımız var" diye konuştu.

Acılı aileye telefon görüşmesinde Eymen’in ağabeyi tercümanlık yaptı. Eymen’in ağabeyi İçişleri Bakanı Soylu’ya, "Hakkımızı arayın" talebini iletti. Bakan Soylu da ailenin taleplerine yönelik şunları dile getirdi: “Eymen ile ilgili bütün konuları bizzat takip ediyorum. Orada valimiz ve müdürlerimiz var. Hepsi sizin yanınızda. Bu konuda olsun, başka konuda olsun her zaman yanınızdayız. Cumhurbaşkanımızın da selamlarını iletiyorum.”

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ok, beraberindeki Göç İdaresi Samsun İl Müdürü Zafer Çolak, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve Vezirköprü Müftü Vekili Muhammet Ali Ünal ile Eymen Hammamı’nın kabrini ziyaret etti. Gencin kabri başında dualar okundu.

