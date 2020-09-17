Histerektomi sonrası normal hayata erken dönüş mümkün

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Abdullah Kurhan, rahim alma ameliyatı sonrasında hastalar normal hayatlarına daha erken sürede dönebileceğini belirterek, "Hastaların karın içerisine doğrudan müdahale olmayacağı için genel anestezi ihtiyacı azalır ve komplikasyonlar ortadan kalkar” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Abdullah Kurhan, histerektomi (rahim alma ameliyatı) hakkında bilgilendirmede bulundu. Günümüzde kadın hastalıklarının tedavisinde rahim koruyucu yaklaşım gittikçe daha önem kazansa da, bazı durumlarda rahim alma ameliyatı zorunlu olabildiğini söyleyen Opr. Dr. Abdullah Kurhan, “Histerektominin ameliyat ile rahmin alınması işlemidir. Yaş ilerledikçe operasyonun yapılma oranının da yükseldi. Uzun yıllardır yapılan bir ameliyat olduğu için histerektomi sırasında komplikasyonlara çok az rastlanıyor. Jinekologlar tarafından en sık uygulanan ameliyatlar arasında yer alan histerektomi, hem karından hem de vajinal yoldan yapılabilir. Kişinin başvuru şikâyeti ve daha önceden geçirdiği operasyonlar (sezeryan v.b.) göz önünde bulundurularak ameliyat yöntemi belirlenir. Vajinal histerektomi ameliyatı kanser veya kanser şüphesi olan, yumurtalık hastalığından ötürü histerektomi ihtiyacı gibi durumlar hariç rahim ile ilgili tüm rahatsızlıkların tedavisinde uygulanabilir. Klinikte ise en çok rahim ve idrar kesesi sarkması nedeniyle uygulanır” diye konuştu.



“İkinci bir operasyona gerek kalmıyor”

Vajinal histerektomiyi diğer yöntemlerden ayıran en temel özelliğin, herhangi bir kesi yapılmaması olduğunu vurgulayan Dr. Kurhan, “Vajinal histerektomi sonrasında hastalar normal hayatlarına daha erken sürede dönebilir. Bunun yanı sıra, karın katlarının kesilmesi söz konusu olmadığı için kanama, yara yerinde açılma, akıntı, günlük hareketlerde zorluk gibi durumlara daha az rastlanır. Hastaların karın içerisine doğrudan müdahale olmayacağı için genel anestezi ihtiyacı azalır, anestezi ile ilgili komplikasyonlar ortadan kalkar, karın şişliği ve gaz şikâyetleri olmaz. Aynı operasyon ile hastanın idrar kesesi ve bağırsak sarkması gibi şikâyetleri de düzeltilebilir böylece ikinci bir operasyon geçirmesine gerek kalmaz. Öte yandan doğumlar esnasında oluşan vajinal bölgedeki yırtıklar ameliyat esnasında onarılarak bölgenin anatomisi düzeltilir ve kişide ortaya çıkmış estetik problem giderilmiş olur” şeklinde konuştu.

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