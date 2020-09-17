Çevre korumada 'drone'lar işbaşında

İlkadım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın talimatı ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

Çevre koruma ve geri dönüşüme büyük önem veren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından uygulamaya konulan çalışma ile özellikle odun yakan pide ve ekmek fırınları başta olmak üzere püskürtmeli baca sistemi kullanan işletmelere ait bacalar drone ile denetleniyor. Su püskürtme sistemi ile havaya yabancı madde karışmasını önleyen bacaların püskürtme sistemlerinin denetimlerini drone ile gerçekleştiren ekipler bu çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza atmış oldu.



"Teknolojinin tüm olanakları ile halkımıza hizmet ediyoruz"

İlkadım Belediyesi olarak amaçlarının hizmette kaliteyi ön planda tutarak teknolojinin tüm olanakları ile halka hizmet olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Bu uygulamanın tarafımızdan ilk olarak yapılması bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. Dronelar hayatımızın her alanına girmekte. Lojistikte, savunma sanayisinde ve günlük yaşamda kullanım alanları gün geçtikçe artmaktadır. İlkadım Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz denetimlerini artık drone ile yapmakta. Şikayete konu olan odun yakan pide ve ekmek fırınlarında özellikle su püskürtmeli baca sistemlerinde, püskürtme nodullarının sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını drone ile kontrol ediyoruz. Ekiplerimiz denetim esnasında çatı katına çıkmak ve bacaya yaklaşmak gibi tehlikeli ve kolay olmayan yöntemleri uygulamak durumunda kalıyorlardı. Ancak drone ile yaptığımız kontrollerde daha sağlıklı ve tehlikesiz kontrol ve denetimlerimizi gerçekleştirip şikâyetleri zamanında değerlendirmiş oluyoruz” dedi.

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