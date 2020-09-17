Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

İHA

Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

1,5 yaşındayken babası şehit olan ve 7 yaşında babası adına devlet övünç madalyasını alan Cemre Ada Övünç, annesinin “Babanı anlatır mısın?” sorusuna, “Bir şey söylemek istemem çünkü bildiğim bir şey de yok” demesi herkesi duygulandırdı.
Samsun Valiliği, Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde "Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni" düzenlendi. Törende 21 kişi devlet övünç madalyası almaya hak kazanırken, 19 yakını katılım sağlayarak madalyaları teslim aldı.
Törende 1,5 yaşındayken babası şehit olan ve 7 yaşında babası adına devlet övünç madalyasını alan Cemre Ada Övünç ilgi odağı oldu. 2015 yılında Mardin’de şehit olan özel hareket polisi Oktay Uçar’ın kızı Cemre Ada Uçar, babasının devlet övünç madalyasını Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın elinden aldı. Annesi Zehra Uçar ile birlikte babasının madalyasını alan Cemre Ada, annesinin “Babanı anlatır mısın?” sorusuna, “Bir şey söylemek istemem çünkü bildiğim bir şey de yok” diye cevap verdi.

Zehra Uçar: “Eksik yanlarımız çok ama artılarımız da fazla”
Eşinin şehit olmasından dolayı eksik yanlarının çok olduğunu ama gururlu olduklarını ifade eden şehit Oktay Uçar’ın eşi Zehra Uçar, “Eşim Oktay Uçar, özel harekat polisiydi. 2015 yılında Mardin’de şehit oldu. Kızım Cemre Ada o zaman 1,5 yaşındaydı, şu anda 7 yaşında. Şehitlik gururunu ayrı bir şekilde yaşıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Her zaman dualarımızla yanımızda. Mutlu ve gururluyuz çünkü bu yükü ve sorumluluğu taşıyoruz. Bu da bizi bir nebze rahatlatıyor ve onur veriyor. Eksik yanlarımız çok ama artılarımız da fazla. Cemre Ada da buraya geldiğinde çok mutluydu. Biraz da ‘üzüldüm’ dedi. Üzgün hissettiğini söyledi. Tekrar bu anıları yaşarken duygulanıyor. Babasının şeref madalyasını koyacağı yeri bile hazırladı. Babası için bir oda hazırladık. Anılarla doldurduğumuz bu odaya babasının şeref madalyasını koyacak” diye konuştu.

Vali Dağlı: “Samsun’da kayıtlı 461 şehidimiz, bin 56 tane de gazimiz var”
Terörle mücadelenin her alanda devam ettiğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Cumhurbaşkanımız adına devlet övünç madalyasını vermek adına bir araya geldik. Türk milleti ezelden beri hep mücadele içerisinde. Malazgirt, Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Savaşı ve terörle mücadele gibi hep bir mücadelenin içerisindeyiz. Bulunduğumuz coğrafya da bunu gerektiriyor. Ayakta kalmak için mücadele etmek zorundayız. 100 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, hiçbir zaman emellerinden vazgeçmiş değiller. Değişik isim ve argümanlarla karşımıza gelmeye devam ediyorlar. Mücadelemiz yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Zaman zaman hepimiz için çok acı olan şehitlerimiz oluyor. Gazilerimiz ve yaralanmalar da oluyor. Bu da bu coğrafyada, vatanda olmanın bir sonucu gibi. Buna katlanmak durumundayız. Vatanı koruma ve böldürtmeme mücadelemiz devam edecek. Birçok savaşta çok şehitler verdik. Sadece Samsun’u düşündüğümüzde 461 şehidimiz var. Azımsanmayacak bir rakam. Bin 56 da şu anda aramızda olan gazimiz var. Samsun’da göreve başlayalı 3 ay oldu. Bu 3 ayda 5. şehidimizi toprağa verdik. Bu kolay değil, gerçekten acı” şeklinde konuştu.
Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevre korumada 'drone'lar işbaşında
YEREL HABERLER Çevre korumada 'drone'lar işbaşında
Demir: "Kavak metropol ilçe olacak"
YEREL HABERLER Demir: "Kavak metropol ilçe olacak"
Histerektomi sonrası normal hayata erken dönüş mümkün
YEREL HABERLER Histerektomi sonrası normal hayata erken dönüş mümkün
Halı sahalarda HES'li spor dönemi Atakum Belediyesi’nin halı sahalarına HES kodu ile giriş yapılıyor
YEREL HABERLER Halı sahalarda HES'li spor dönemi Atakum ...
Başkan Özdemir: "Bizleri kurallara uyarak destekleyin"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Bizleri kurallara uyarak ...
Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangınla ilgili soruşturma sürüyor
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda çıkan yangınla ilgili ...
Samsun'da maske ve fiziksel mesafe denetimleri
YEREL HABERLER Samsun'da maske ve fiziksel mesafe denetimleri
Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildiler
Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol
YEREL HABERLER Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişiye adli kontrol
Furtun: "Pandemiye karşı göğsümüzü siper etmeye devam edeceğiz" Samsun Tabip Odasından ortak akıl çağrısı
YEREL HABERLER Furtun: "Pandemiye karşı göğsümüzü siper etmeye devam ...
19 Mayıs'ta çeltik hasadı başladı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta çeltik hasadı başladı
Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı
YEREL HABERLER Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret ...
Bakan Soylu’dan Eymen’in ailesine telefonda taziye Bakan Soylu: “Eymen ile ilgili bütün konuları bizzat takip ediyorum”
YEREL HABERLER Bakan Soylu’dan Eymen’in ailesine telefonda ...
Dr. Başar: "Sivilce doğru tedavi edilmediğinde kalıcı izlere neden olabilir"
YEREL HABERLER Dr. Başar: "Sivilce doğru tedavi edilmediğinde kalıcı ...
Pirinç diyarı Terme’de çeltik hasadı başladı Biçerdöverler hasat için tarlalara girdi
YEREL HABERLER Pirinç diyarı Terme’de çeltik hasadı ...
Tarih öğretmeninden “Mübadil Sözlüğü” Samsun’da mübadillerin kendine özgü kelimeleri bir sözlükte derlendi
YEREL HABERLER Tarih öğretmeninden “Mübadil Sözlüğü” Samsun’da ...
Dolandırıcıların yeni yöntemi Fındık hasadını fırsat bilen dolandırıcılar pes dedirtti Hakyemezoğlu: "Engelliler adına para ve fındık toplayanlara itibar etmeyin"
YEREL HABERLER Dolandırıcıların yeni yöntemi Fındık hasadını fırsat ...
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini ...
Samsun'da narkotikten şok uygulama
YEREL HABERLER Samsun'da narkotikten şok uygulama
Samsun narkotikten uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun narkotikten uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Samsun'da yasa dışı bahisten 2 kişi adliyeye sevk ...
Terme'nin önceliği OSB Başkan Kılıç, iş dünyası temsilcileriyle buluştu
YEREL HABERLER Terme'nin önceliği OSB Başkan Kılıç, iş dünyası ...
Covid-19 ve Okul Hayatı
YEREL HABERLER Covid-19 ve Okul Hayatı
İl Milli Eğitim Müdürü Esen: "Okullar yeni eğitim ve öğretim yılına hazır"
YEREL HABERLER İl Milli Eğitim Müdürü Esen: "Okullar yeni eğitim ve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X