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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza’da doğa turizmi canlanacak

İHA

Havza’da doğa turizmi canlanacak

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ballıkaya Şelalesi'nin ve çevresinin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Ballıkaya Şelalesi ve çevresinin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu ve beraberindekiler Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Başkanı Özdemir’in makamında gerçekleşen ziyarette Terzioğlu ile beraberindekiler Ballıkaya Şelalesi ve Hacıdede Sulama Göleti çevresinin koruma alanı ilan edilmesi ve turizme kazandırmak amacı ile tabiat parkı yapılabilmesi için izlenecek yol hakkında bir süre görüş alışverişinde bulundu.
Başkanı Özdemir şelale ve bölgesinin turizme kazandırılması için bir süredir çalışma yürüttüklerini belirterek, “İlçemize termal turizm için gelen vatandaşlarımıza aynı zamanda doğa turizmini de alternatif olarak sunmak istiyoruz. Ulaşım imkanları ile burası oldukça müsait bir alan. Burada kurulacak tesisler ile hem ilçe turizmine hem de ülke turizmine katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Pandemi ile doğa turizminin önem kazandığı bu günlerde Ballıkaya Şelalesi ve çevresi halkımız için alternatif bir turizm noktası olacaktır” dedi.
Terzioğlu bölgenin koruma alanı ilan edilerek tabiat parkı haline getirilmesi için gerekli çalışmalara başlanacağını açıkladı. Ziyaretin ardından Terzioğlu ve beraberindekiler Ballıkaya Şelalesi ve Hacıdede Sulama Göleti alanında incelemelerde bulundu.
Terzioğlu’na Samsun Şube Müdürü Muzaffer Çelik, Milli Parklar Şube Müdürü Fatih Karakaya ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneği Sorumlusu Muhammet Gür eşlik etti.

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