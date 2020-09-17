Vali Dağlı’dan Vezirköprü ve Havza’ya uyarı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Vezirköprü ve Havza’daki vatandaşlarımızın kurallara daha da fazla uymalarını bekliyoruz” dedi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal bir alışveriş merkezinde korona virüsü denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerin ardından konuşan Vali Dağlı, pandemi önlemlerine yönelik saha uygulamalarını artırdıkları belirtti.

Yurt karantinasına alınan vatandaş sayısının arttığını açıklayan Zülkif Dağlı, “Vatandaşlarımızdan daha fazla duyarlılık bekliyoruz. Hepsi birer sağlık gönüllüsü gibi çalışmalı. Sahada uygulamalarımızı artırdık. Karantinada olması gerekirken evinde olmayan ve karantinada olmayan vatandaşları kesinlikle affetmiyoruz. Bunları şu anda Münevver Ayaşlı yurdumuzda misafir etmeye başladık. Dün itibarıyla 18 vatandaşımız vardı. Temennimiz mümkün olduğu kadar vatandaşlarımızın kendi başına bu kurallara uymaları” diye konuştu.

Samsun’un 2 ilçesini özellikle zikreden Dağlı, “Mümkün olduğu kadar pandemi tedbirlerine uyacağız. Genel olarak şu anda daha da stabil bir durumu doğru gittiğimizi düşünüyoruz. Vezirköprü ve Havza ilçelerimize dikkati çekmek istiyorum. O ilçelerimizdeki vatandaşlarımızın kurallara daha da fazla uymalarını bekliyoruz. Böyle bir çalışmamız var. Oradaki denetimlerimiz de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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