Samsun’da özel çocuklar beyaz perdeyle buluştu

Samsun’da pandemiden ötürü aylardır dışarı çıkamayan engelli çocuklar aileleriyle beraber bir alışveriş merkezi tarafından yapılan etkinlikle beyaz perdeyle buluştu.

CityMall AVM tarafından engelli çocukların sosyalleşme ve kaynaşmasına katkı sağlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Korona virüsü pandemisi nedeniyle uzun süredir ilk defa dışarı çıkan çocuklar uygun bir servis ile alışveriş merkezine getirildi.

Serebral palsi, otizm gibi hastalıkları bulunan çocuklar pandemi önlemlerine riayet ederek zaman geçirdi. Kendileri için bir kafede yapılan ikramlarla mutlu oldular. Sinemaya da hasret kalan çocuklar için alışveriş merkezi tarafından bir salon tahsis edildi. Kendilerini çok özel hisseden çocuklar ve aileleri yeni vizyon filmlerin tadını çıkardı.

Engelli çocuklar ve aileleri adına konuşan Gülser Övet Kesimal, “Gönüllü kurduğumuz ‘engelsiz yaşam ailemizin’ gençlerini birbirine tanıştırmak, kaynaştırmak, yardımlaşmayı aşılama amacındayız. Özel çocuklarımıza ve ailelerine elimizden geldiği şekilde destek olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız çevremizin duyarlı davranışlarıyla sosyalleşiyor. Bugün bize destek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

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