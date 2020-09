“Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek yağıyor Kampanyaya 10 tablet desteği

İlkadım Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Metin Sinecek, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı “Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına 10 tabletle destek oldu.

Dünyayı sarsan pandemi nedeniyle Türkiye’de devam eden uzaktan eğitim sürecinde kurumlar farklı projeler düzenleyerek süreci en iyi şekilde yönetmek için performans sergiliyor. Bu kurumlardan biri de Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen’in öncülüğünde başlatılan “Sınıf Tam Öğretmenim” eğitime bir tablet katkın olsun kampanyası düzenlendi.

Devam eden kampanya ile hedef, ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencileri de tam anlamıyla eğitimin içine alabilmek. Tableti olmadığı için eğitim sürecine dahil olamayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya her kesimden destek yağıyor.



Tabletleri teslim etti

İlkadım İlçesine bağlı Esnaf Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi de 10 tabletle kampanyaya destek verdi. Kooperatif Başkanı Metin Sinecek, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların öğrencilerine verilmek üzere 10 tablet bağışladı. Sinecek, "Öğrenciler hepimizin geleceği bu süreçte onlara destek olmak her kesimin görevi. Bu kampanyaya hep birlikte destek verelim” dedi.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Başkan Sinecek’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Pandemi süresince uzaktan eğitime tabi olacak öğrencilerimizin hiçbirinin mağdur olmasını istemiyoruz, bu sebeple her kurumdan da destek bekliyoruz, buna en güzel örneği veren Metin Sinecek başkanlığında bütün esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.