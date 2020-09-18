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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi

İHA

İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi

İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belediye hizmet aracı kullanan personel ve ticari araç sürücülerine yönelik “Güvenli Sürüş Teknikleri ve Trafik Kuralları” konulu eğitim programı düzenlendi.
İlkadım Belediyesi hizmet binası konferans salonunda düzenlenen eğitime katılımcılar korona virüs önlemleri altında tek tek ateş ölçümü ve maske kullanımını yanı sıra birer boşluklu oturma düzeni ile Güvenli Sürüş Teknikleri ve Trafik Kuralları Eğitimi’ne katıldı. Seminer öncesi katılımcılara kısa bir açılış konuşması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Eğitmen Polis Memuru Alparslan İlbaş, “Ülkemizde trafik kazaları, her yıl binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, binlerce insanımızın yaralanması ve milyonlarca lira maddi hasar oluşturarak iş gücü ve enerji kaybına neden olmaktadır. Trafik kazalarının gerçekleşme nedenlerine bakıldığında, kazaların büyük çoğunluğunun insan hatasından kaynaklandığı görülmektedir. Trafik kurallarına duyarlı ve bu kuralların uygulamaya geçirilmesinde bilinçli bireyler yetişmesi iyi bir eğitimle olur. Burada bulunan katılımcılarımıza araç kullanımı esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafikte uyulması gereken kurallar hakkında slaytlar eşliğinde anlatacağız” dedi.
Katılımcılar, 2 saat süren teorik eğitimle araç fren sistemleri, takip mesafesi, hız sınırı, emniyet kemerinin önemi, kural ihlali ve riskli davranışlar, kavşaklarda geçiş hakkı ve kırmızı ışık ihlali, durma, duraklama, yolcu indirme ve bindirme, cep telefonu kullanımı ve güvenli sürücülük hakkında eğitim aldı.

“Güvenli sürüş ile kazaların önüne geçmek istiyoruz”
Eğitime ilişkin açıklama yapan İlkadım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Recep Aysu, “Bu eğitimin amacı şoförlerimize taşıt kullanırken meydana gelebilecek muhtemel kaza türlerini göstermek, bu kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, bu kazaların hiç olmaması için neler yapmaları gerektiğini ve araçların nasıl güvenli şekilde kullanacaklarını bir kez daha hatırlatarak kaza yapmalarını önlemektir” diye konuştu.

“Can ve mal güvenliğinin önemi hatırlatıyoruz”
Personele yönelik birçok konuda eğitim programları düzenlediklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehir trafiğinde en çok aracı olan kurumlar arasında belediyeler, minibüsçüler ve servisçiler ilk sıralarda yer alıyor. Alanlarında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafında verilen seminerlerden personelimizin yararlanmasını, bilgilenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Güvenli Sürüş Teknikleri ve Trafik Kuralları Eğitimi ile İlkadım genelinde görev yapan ve birçok farklı araçla trafiğe çıkan personelimizin trafikte can ve mal güvenliği için eğitim programı düzenledik. Biz kurallara uyarak örnek olmak istiyoruz. İnşallah bu çalışma ile iyi bir farkındalık oluşturarak şehir trafiğinde önemli bir iş yapmaya da gayret ediyoruz. Bu eğitim verilmesinde emeği olan Samsun Valimiz Zülkif Dağlı’ya, İl Emniyet Müdürümüz Ömer Urhal, Eğitmen Polis Memuru Alparslan İlbaş’a ve katılımcıların vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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