3 kadın, yolda kalan sürücünün yardımına koştu

Samsun'da otomobili istop ederek trafikte kalan sürücünün yardımına parklarda çiçeklendirme işlerinde çalışan kadınlar koştu.

İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Atatürk Parkı mevkisinde bir otomobil henüz bilinmeyen nedenle istop etti. Sürücünün tüm uğraşlarına rağmen araç çalışmadı. Çareyi aracı iterek çalışmakta arayan sürücü, bunda da yetersiz kaldı. Bu sırada caddede trafik oluştu.

Sürücünün yardımına, Atatürk Parkı’nda çiçeklendirme işinde çalışan 3 kadın koştu. Koşarak yardıma giden 3 kadın, erkek bir sürücünün kullandığı aracı Cumhuriyet Meydanı’na kadar itti. Kadınların bu davranışı görenlerin takdirini topladı.

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