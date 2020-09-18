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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasapları 'balık sezonu' vurdu

İHA

Kasapları 'balık sezonu' vurdu

Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, korona virüsü ve Kurban Bayramı’nın ardından azalan işlerinin balık av sezonunun açılmasıyla birlikte yok denecek kadar azaldığını söyledi.
Korona virüsünün olumuz etkilediği tedarik zinciri sektöründen birisi olan kasaplar, bir darbe de balık av sezonunun açılmasıyla yedi. Pandeminin ardından Kurban Bayramı sonrasında da işleri azalan kasaplar, balık av sezonun açılması ve bu sene palamudun bol olması nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Oda Başkanı Ömür Şen, vatandaşların hala dolapta kurbanlık etlerinin olduğunu ve balık sezonunun açılmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

“Balık av sezonunun açılması işleri olumsuz etkiledi”
Balık sezonunun açılmasının da işleri olumsuz etkilediğini dile getiren Ömür Şen, “Kasapların işleri korona virüsü girince durmuştu. İşlerimiz durgunken Kurban Bayramı’nı geçirdik. Kurbanda vatandaşlar birkaç aylık et ihtiyaçlarını stokladılar. Bunun ardından da fındık ve çaya giden vatandaşlar oldu. Onlar da işlerimizi olumsuz etkiledi. 1 Eylül itibariyle de balık av sezonu açıldı. Vatandaşlar daha çok balık tüketmeye başladı. Bu etkenlerin hepsi birleşince kasapların iş yapması çok zorlaştı. Ödemelerimizi yapamaz duruma geldik. Girdi maliyetleri artarken, kazancımız oldukça düştü. Odamıza kayıtlı tavukçularla beraber 150 tane esnaf var. Bu süreçte kepenk kapatmadan daha çok isim değişikliği ve devretme olayı çoğaldı. İşlerin olmamasına rağmen et fiyatlarına zam da indirim de yapamadık. Önümüzü göremediğimiz için ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.
Devletten esnafa daha çok destek olmasını beklediklerini ifade eden Şen, şunları söyledi:
“Devletimizden esnafımıza daha çok yardımcı olmasını bekliyoruz. Kredi destekleri verildi ama bundan her esnaf yararlanamadı. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılayamaz duruma geldi. Böyle giderse kasap esnafı 6 ay ya da 1 sene zor dayanabilir. İşlerimiz yok denecek kadar az. Üst tabaka insanı zaten kasaptan et alıp da yemiyor. Bizim hitap ettiğimiz kesim de ya balık alıyor ya da şu korona sürecinde et tüketmeyi tercih etmiyor.”
Samsun’da şu anda et fiyatları; kıyma kilo 4550 TL, kuşbaşı. 5560 TL, biftek ve antrikot kilo 6065 TL arasında değişiyor. Sakatatta ise ciğerin kilosu 40 liradan, kellepaça kilo 28 TL, dana işkembe kilo 12 TL, dana dil kilo 35 TL ve dana yüreğin kilosu 20 TL’den satılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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