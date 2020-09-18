Cam şişede torpil patlatan 3 çocuk yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cam şişede torpil patlatan 3 çocuk yaralandı

DHA

Cam şişede torpil patlatan 3 çocuk yaralandı


Hakan AKGÜNZeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)ORDU´nun Ünye ilçesinde, yakarak cam kavanoza koydukları torpilin patlaması sonucu 3 çocuk yaralandı. Çocuklardan durumu ağır olan A.B.'nin (14) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), "Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz" dedi.
Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Balıkçı Sokak'ta, A.B., Y.D. (15) ve A.E.Ç. (11), oyun amacıyla yaktıkları torpili cam kavanoza koydu. Kapağı kapatılan kavanozun içindeki torpilin patlaması 3 çocuk, kırılan cam ve torpil parçalarının vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı. Çocuklar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan A.B. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi´ne, Y.D. ise Ünye Devlet Hastanesi´ne sevk edil. Durumu ağır olan A.B.'nin sol gözünün, görme yetisini kaybettiği öğrenildi.
'SOSYAL MEDYADA GÖRÜP YAPMIŞLAR'
Torpil nedeniyle çocuğu ağır yaralanan baba Ertuğrul B. (36), ''Dün saat 14.00 sıralarında çocuklar, cam şişesinin içinde torpili koyuyorlar ve yakıyorlar. Benim çocuğum da o sırada telefonla video çekiyormuş. O sırada şişenin patlamasıyla oğlum ve diğer çocuklar yaralandı. Bizi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk ettiler. Oğlum sol gözünü kaybetti. Bunun yasak olmasını bile bile satanların ceza almasını istiyoruz. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Çocuklar bu torpil olayını da sosyal medyada görüp yapmışlar. Çocuklarınıza bilgisayar, telefon veya tablet vermeyin" dedi.
TORPİLİN PAKETİ 13 LİRA
İçişleri Bakanlığı´nın yayınladığı genelgeyle torpil satışı yasak olmasına rağmen, bazı bakkallarda ve işletmelerde torpil satışları devam ediyor. Özellikle çocuklar tehlikeli olan torpilli kolayca satın alabiliyor. İçerisinde 40 adet torpilin bulunduğu paketler, bazı bakkallarda 13 liradan satışa sunuluyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN, Zeynep Irmak ÖCAL
2020-09-18 14:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kasapları 'balık sezonu' vurdu
YEREL HABERLER Kasapları 'balık sezonu' vurdu
3 kadın, yolda kalan sürücünün yardımına koştu
YEREL HABERLER 3 kadın, yolda kalan sürücünün yardımına koştu
İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi
YEREL HABERLER İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi ...
Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
“Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek yağıyor Kampanyaya 10 tablet desteği
YEREL HABERLER “Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek ...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle yüzünü gizlemeye çalıştı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle ...
ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı Tutuklu sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı Tutuklu sayısı ...
Samsun’da özel çocuklar beyaz perdeyle buluştu
YEREL HABERLER Samsun’da özel çocuklar beyaz perdeyle buluştu
Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3'ü ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3'ü ağır 4 yaralı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu uygulaması
Torbacılara şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyede
YEREL HABERLER Torbacılara şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 ...
Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti
Bafra'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Bafra'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Bafra’da asfalt mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Bafra’da asfalt mesaisi sürüyor
Kenevir endüstrisi OMÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kenevir endüstrisi OMÜ’de masaya yatırıldı
Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, çalışmaması lazım
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, ...
Vali Dağlı’dan Vezirköprü ve Havza’ya uyarı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan Vezirköprü ve Havza’ya uyarı
600 gramlık palamut 10 TL Balıkçı: "2 kişi 1 palamutla doyabilir"
YEREL HABERLER 600 gramlık palamut 10 TL Balıkçı: "2 kişi 1 ...
ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu ...
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2)
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini ...
Havza’da doğa turizmi canlanacak
YEREL HABERLER Havza’da doğa turizmi canlanacak
Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki kızı aldı Şehit kızının babası hakkında söylediği söz yürek burktu Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni
YEREL HABERLER Şehit babasının devlet övünç madalyasını 7 yaşındaki ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X