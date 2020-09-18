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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TDİOSB bilgilendirme toplantısı

İHA

TDİOSB bilgilendirme toplantısı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Vezirköprü'de kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje ile ilgili bilgilendirme toplantısında yatırımcılara yönelik projenin kurulacağı bölge, kapasitesi, donanımı ile ilgili sunum yapıldı. Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, “Daha önce TDİOSB ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapmıştık. Biz demiştik ki 'Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte hareket ediyoruz.' Proje dosyamızı hazırlamadan önce uygulamayı adım adım yapıyoruz. Uygun bulunduktan sonra bir sonraki adımı atıyoruz. Yer tespiti için arkadaşlar daha önce ilçemize gelmişlerdi. Yeri uygun buldular” dedi.
Konu ile ilgili Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz'ın ardından Vezirköprü Belediye Başkanı İ. Sadık Edis söz aldı. Başkan Edis konuşmasında, “Toplantımızın konusu bugün besi bölgesi. Bizim için tarım ve hayvancılık önemli. 525 bin dönüm tarım arazimiz var” diye konuştu.

“1000 dekarlık alana besi şehri kuracağız”
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Deniz Oruç ise, “Biz buraya ön bilgilendirme için geldik. Biz buraya bir şehir kuracağız. 1000 dekarlık bir alanda içinde en az 100 adet besi parselleri olan, içinde biyogaz tesisi, et entegre tesisi, yem fabrikası, kreşi okulu camisi olan bir tesis kuracağız. Bu tesisi yaparken de burada besi yapacağız. 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Bizim buruda amacımız hayvansal üretimi geliştirmek, desteklemek, ürünleri paketlemek, işlenmesini sağlamak, soğuk hava tesisi, et entegre tesisi, gerekirse buraya bir meslek yüksek okulu yapmayı da teklif edeceğiz. Biyogaz enerji tesisi ile katı atıklardan Vezirköprü elektrik enerjisi üretecek. Sektörün nabzını tutarak görüşlerimizi sayın bakanımıza ileteceğiz, buna sayın bakanımız karar verecek. TDİOSB yer seçimi kesinleşerek tüzel kişilik kazandırılacak yani burada Vezirköprü Belediyesi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat odası, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Valiliği ve katmak istediğiniz kurum ve kuruluşlar olacak” şeklinde konuştu.
Projenin detayları ile ilgili de bilgiler veren Deniz Oruç, katılımcıların sorularına da cevapladı.

Fişekçi: “Kesilip atılamaz”
Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadri Fişekçi söz alarak projenin yapılacağı bölge ile ilgili hastaneye yakınlık mesafesi ve o bölgedeki diğer yerleşim alanlarına yönelik bir koku yayılabileceği konusundaki sorularını iletti. Fişekçi, “Organize sanayi bölgesi için 6 yıl uğraştık, Cumhurbaşkanlığı imzaladı, Tarım Bakanlığı imzaladı. Şimdi şunu soruyorum: 10 TL kazanmak mı önemli, 1 TL kazanmak mı önemli. Ben sanayide 10 TL kazanırım, hayvancılıkta yatırımda 1 TL kazanırım. Cep telefonu üreterek 1 tır hayvan satın alırsınız. Tabii, hayvancılık da önemli, olmasın demiyoruz. Bafra, Kavak, Havza, Merzifon, Suluova ve Çarşamba hepsi organize sanayi bölgesini halletti, teşviklerden faydalanıyor. Vezirköprü faydalanamıyor çünkü organize sanayi bölgesi yok. Vezirköprü niye kalkınmasın? Vezirköprü’nün bence öncelikle organize sanayi bölgesine ihtiyacı var. Biz bu proje için 6 sene uğraştık. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘uygun görülmemiştir’ diyor. Bu böylece kesilip atılamaz. Havza nasıl aldıysa biz de almamız lazım. Nasıl Merzifon tarım alanlarına organize sanayi kuruyorsa, bizim de kurmamız lazım. Vezirköprü de sanayi olmasın mı?” ifadelerine yer verdi.

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