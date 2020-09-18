Takıda 'yarım gram' dönemi Özman: “Takıların kutuya atılması altın satışlarını düşürdü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Takıda 'yarım gram' dönemi Özman: “Takıların kutuya atılması altın satışlarını düşürdü”

İHA

Takıda 'yarım gram' dönemi Özman: “Takıların kutuya atılması altın satışlarını düşürdü”

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, korona virüsü nedeniyle takıların gelin ve damada takılması yerine kutuya atılmasının altın satışlarının düşmesine neden olduğunu, artık takıda yarım gramın daha fazla tercih edildiğini söyledi.
Pandemi dolayısıyla bu sene her anlamda sönük geçen düğünler, kuyumculara da olumsuz yansıdı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında takıların gelin ve damadın kuşağına takılması yerine zarf içinde kutuya atılması dolayısıyla kimin ne taktığının belli olmaması nedeniyle altın satışlarının oldukça düştüğünü ifade eden Salih Özman, açıklamalarda bulundu.

“2019’da geline 10 bilezik alınıyordu şu anda 34 tane”
Geline alınan altınlarının yanı sıra hediyelik alınan altınların da düştüğüne dikkat çeken Başkan Özman, “Altın fiyatları uzun zamandır durgun bir seyir gösteriyor. Altının şu anda bin 900 doların altına düşmez diye düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik durum da altın fiyatlarının aşağı düşmesini engelliyor. Dolayısıyla insanlar rahatlıkla altına yatırım yapabilirler. En çok altın satışı düğün sezonunda meydana geliyordu. Korona virüsü nedeniyle altın fiyatları artınca altın satışları da çok azaldı. Düğün yapacaklar aldıkları altın miktarını yüzde 60 oranında azalttılar. 2019 yılında geline 10 bilezik alınıyorsa şu anda 34 bilezik anca alınıyor. Altın takan eş dost ise geçen senelerde çeyrek altın takıyordu. Önce gram altın takmaya başladılar, sonra da yarım gram takmaya başladılar ya da hiç altın almadılar. Bunda altının yılbaşından itibaren yüzde 60’ın üzerinde arttı” dedi.

“Altın satışları geçen seneye oranla yüzde 60 azaldı”
Altın satışlarının pandemi öncesine göre oldukça azaldığını dile getiren Özman, şunları söyledi:
“Pendemi dolayısıyla düğünlerin olmaması ya da takının yakaya takılmaması da altın satışlarını olumsuz etkiledi. Bizim kültürümüzde insanlar bu altınları ‘geldik, altın taktık’ ele güne karşı bir gösteriş olarak da kullanıyorlardı. Mütekabiliyet esasına göre; ‘sen bana şu kadar altın takmıştın, ben de sana bu kadar takıyorum’ mantığıyla takı töreni düzenleniyordu. Virüs ile birlikte takı töreninin kalkması, takıların zarf içerisinde kutuya atılması ve kimin ne taktığının büyük ölçüde anlaşılmaması da altın satışlarını olumuz etkiledi. Hem düğün yapanlar hem de hediye takanlar altın almalarını yüzde 60’dan fazla azalttı.”
Samsun’da şu anda bileziğin gramı 460 TL, gram altın 475 TL, çeyrek altın 803 TL, yarım altın bin 606 TL ve tam lira da 3 bin 282 liradan işlem görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cam şişede torpil patlatan 3 çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Cam şişede torpil patlatan 3 çocuk yaralandı
TDİOSB bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER TDİOSB bilgilendirme toplantısı
Kasapları 'balık sezonu' vurdu
YEREL HABERLER Kasapları 'balık sezonu' vurdu
3 kadın, yolda kalan sürücünün yardımına koştu
YEREL HABERLER 3 kadın, yolda kalan sürücünün yardımına koştu
İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi
YEREL HABERLER İlkadım’da sürücülere yönelik güvenli sürüş eğitimi ...
Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıntı otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
“Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek yağıyor Kampanyaya 10 tablet desteği
YEREL HABERLER “Sınıf Tam Öğretmenim” kampanyasına destek ...
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle yüzünü gizlemeye çalıştı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı, maskeyle ...
ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı Tutuklu sayısı 2'ye çıktı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı Tutuklu sayısı ...
Samsun’da özel çocuklar beyaz perdeyle buluştu
YEREL HABERLER Samsun’da özel çocuklar beyaz perdeyle buluştu
Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3'ü ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Çalıntı araçla kaza yaptılar: 3'ü ağır 4 yaralı
Samsun'da uyuşturucu uygulaması
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu uygulaması
Torbacılara şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyede
YEREL HABERLER Torbacılara şafak operasyonunda gözaltına alınan 14 ...
Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'in bereketli ovasında çeltik hasadı başladı
Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da tüfekle vurulan bir kişi hayatını kaybetti
Bafra'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Bafra'da jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor
Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
YEREL HABERLER Bisikletle ırmağa düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Bafra’da asfalt mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Bafra’da asfalt mesaisi sürüyor
Kenevir endüstrisi OMÜ’de masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kenevir endüstrisi OMÜ’de masaya yatırıldı
Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, çalışmaması lazım
YEREL HABERLER Samsun Valisi Dağlı: Klimalardan virüs yayılıyor, ...
Vali Dağlı’dan Vezirköprü ve Havza’ya uyarı
YEREL HABERLER Vali Dağlı’dan Vezirköprü ve Havza’ya uyarı
600 gramlık palamut 10 TL Balıkçı: "2 kişi 1 palamutla doyabilir"
YEREL HABERLER 600 gramlık palamut 10 TL Balıkçı: "2 kişi 1 ...
ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu yakalandı
YEREL HABERLER ATM dolandırıcısı siber polisinin takibi sonucu ...
Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini etkilemeyecek (2)
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'ndaki yangın, UNESCO sürecini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X