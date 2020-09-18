Takıda 'yarım gram' dönemi Özman: “Takıların kutuya atılması altın satışlarını düşürdü”

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, korona virüsü nedeniyle takıların gelin ve damada takılması yerine kutuya atılmasının altın satışlarının düşmesine neden olduğunu, artık takıda yarım gramın daha fazla tercih edildiğini söyledi.

Pandemi dolayısıyla bu sene her anlamda sönük geçen düğünler, kuyumculara da olumsuz yansıdı. Korona virüsü tedbirleri kapsamında takıların gelin ve damadın kuşağına takılması yerine zarf içinde kutuya atılması dolayısıyla kimin ne taktığının belli olmaması nedeniyle altın satışlarının oldukça düştüğünü ifade eden Salih Özman, açıklamalarda bulundu.



“2019’da geline 10 bilezik alınıyordu şu anda 34 tane”

Geline alınan altınlarının yanı sıra hediyelik alınan altınların da düştüğüne dikkat çeken Başkan Özman, “Altın fiyatları uzun zamandır durgun bir seyir gösteriyor. Altının şu anda bin 900 doların altına düşmez diye düşünüyoruz. Dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik durum da altın fiyatlarının aşağı düşmesini engelliyor. Dolayısıyla insanlar rahatlıkla altına yatırım yapabilirler. En çok altın satışı düğün sezonunda meydana geliyordu. Korona virüsü nedeniyle altın fiyatları artınca altın satışları da çok azaldı. Düğün yapacaklar aldıkları altın miktarını yüzde 60 oranında azalttılar. 2019 yılında geline 10 bilezik alınıyorsa şu anda 34 bilezik anca alınıyor. Altın takan eş dost ise geçen senelerde çeyrek altın takıyordu. Önce gram altın takmaya başladılar, sonra da yarım gram takmaya başladılar ya da hiç altın almadılar. Bunda altının yılbaşından itibaren yüzde 60’ın üzerinde arttı” dedi.



“Altın satışları geçen seneye oranla yüzde 60 azaldı”

Altın satışlarının pandemi öncesine göre oldukça azaldığını dile getiren Özman, şunları söyledi:

“Pendemi dolayısıyla düğünlerin olmaması ya da takının yakaya takılmaması da altın satışlarını olumsuz etkiledi. Bizim kültürümüzde insanlar bu altınları ‘geldik, altın taktık’ ele güne karşı bir gösteriş olarak da kullanıyorlardı. Mütekabiliyet esasına göre; ‘sen bana şu kadar altın takmıştın, ben de sana bu kadar takıyorum’ mantığıyla takı töreni düzenleniyordu. Virüs ile birlikte takı töreninin kalkması, takıların zarf içerisinde kutuya atılması ve kimin ne taktığının büyük ölçüde anlaşılmaması da altın satışlarını olumuz etkiledi. Hem düğün yapanlar hem de hediye takanlar altın almalarını yüzde 60’dan fazla azalttı.”

Samsun’da şu anda bileziğin gramı 460 TL, gram altın 475 TL, çeyrek altın 803 TL, yarım altın bin 606 TL ve tam lira da 3 bin 282 liradan işlem görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.