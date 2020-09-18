OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik’ ödül töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mekanda Erişebilirlik” kategorisini temsil eden turuncu bayrağı almaya hak kazananlar ve ödüle aday olmaya hak kazanan birimlere Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) senato toplantısı öncesinde belgeleri takdim edildi.

Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan ödül töreninde Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’nün engelsiz bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek ödül almaya hak kazanan 6 birim ile ödüle aday olmaya hak kazanan 10 birime belgelerini verdi. OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik” ödülünü almaya hak kazanan birimler şöyle: Atatürk Kültür Merkezi, Eğitim Fakültesi AB Blok, Kurupelit Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Rektörlük ve Turizm Fakültesi.

OMÜ’de ‘Mekânda Erişilebilirlik” ödüle aday olmaya hak kazanan birimler ise: Bafra İşletme Fakültesi, FenEdebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kurupelit Kampüsü, Mimarlık Fakültesi, Öğrenci Yaşam Merkezi, Sağlık Hizmetleri MYO, Yeşilyurt Demirçelik MYO, Ziraat Fakültesi.

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