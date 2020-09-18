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Ertuğrul Sağlam: “İlk galibiyetimizi alıp sezona moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın son durumunu değerlendirdi

İHA

Ertuğrul Sağlam: “İlk galibiyetimizi alıp sezona moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz” Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, takımın son durumunu değerlendirdi

– TFF 1. Lig’in iddialı takımlarından Samsunspor'da Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sezonun ikinci haftasında karşılaşacakları Ümraniyespor maçından galibiyetle ayrılarak lige moralli bir şekilde devam etmek istediklerini söyledi.
Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam liderliğinde devam etti. İlk 15 dakikası basına açık antrenman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

“Ofansif anlamda keyif veren bir takım haline geleceğiz”
Ofansif anlamda gelişeceklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Virüs konusunda devlet büyüklerimizin uyarılarına uyulması gerekiyor. Bu hafta kendi sahamızda ama salgın sebebiyle seyircimizden yoksun olarak Ümraniyespor'un karşısına çıkacağız. İlk hafta şampiyonluk adaylarından Altay ile karşılaştık. Birçok eksiğimiz ve dezavantajımıza rağmen gol yemeden puanla başlamak bizi mutlu etti. Şunu huzur içerisinde söyleyebilirim ki; maçın başlangıç düğünden bitiş düdüğüne kadar futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Fiziksel olarak ayakta kaldılar ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Bazı konularda eksiklerimiz vardı. Özellikle ofansif anlamda daha üretken olabilirdik. Bunları biliyoruz, gördük de. Yeni arkadaşlarımızın da katılımıyla özellikle ön bölgedeki arkadaşların katılımıyla bu eksiğimizi de her hafta azaltarak daha üretken, ofansif anlamda keyif veren bir takım haline geleceğiz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

“İlk galibiyetimizi alıp sezona moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz”
Ligdeki ilk galibiyetlerini almak istediklerinin altını çizen Sağlam, “Bu hafta bizim için önemli. Çünkü ligde ilk puanımızı aldık. İnşallah bu hafta Ümraniyespor maçından ilk galibiyetimizi alarak önümüzdeki hafta Bandırmaspor karşılaşmasına hazırlanacağız. Her şeyin bilincindeyiz. Oyuncularımız da tam anlamıyla olaya konsantre olmuş durumda. Yeni arkadaşlarımız da katıldı. Onlara da sahada görev vermeyi düşünüyoruz. Geçen haftadan daha iyi mücadele, beraberinde daha iyi bir futbol ve ofansif anlamda daha üretkenlikle beraber Ümraniyespor karşısında iyi mücadele edip, ilk galibiyetimizi alıp sezona moralli bir şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

“5 Ekim’e kadar eksiklik hissedersek transfer yapacağız”
Transferin 5 Ekim’e kadar devam ettiğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şunları söyledi:
“Gyasi’nin sakatlığı devam ediyor. Önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlamasını düşünüyoruz. Buğra ve Tomane’nin de takıma katılması bizi mutlu etti. Tomane, takımında hem maç oynayıp hem de idman yaptığı için hazır durumda. Buğra'nın ise 1 haftalık antrenman eksikliği var. Onu da en kısa zamanda giderip hazır hale getirerek takım içine almayı düşünüyoruz. Diğer sakatlarımız Oğuz ve Ferhat'ın iyileşmesi bizim kadro kalitesi anlamında ve alternatif kadro anlamında daha zengin kadroya ulaşmamızı sağladı. Şartlar ve karşılaştığımız olaylar bundan sonraki süreçte daha geniş ve daha alternatifli kadro ile yolumuza devam etme mecburiyeti bize getirdi. En somut örneğini Ümraniyespor'da yaşadık. Çeşitli olaylar nedeniyle 5 veya 7 oyuncusu sahaya çıkamadı. Bu tür olumsuzlukları göz önünde bulundurarak geniş bir kadro oluşturmaya çalıştık. Bizi Süper Lig'e taşıyacak kadro kalitesini de kurmaya çalıştık. Transfer sezonu 5 Ekim'de bitiyor. 5 Ekim'e kadar bir eksiklik hissedersek Başkanımız Yüksel Yıldırım transfer sözü verdi. Şu an sadece ön tarafta yani forvet bölgesinde sayısal anlamda bir eksiklik var gibi gözüyor. Bunun dışında herhangi bir eksikliğimiz yok gibi gözüküyor. Ümraniyespor karşısında televizyonları başındaki taraftarlarımıza keyifli bir maç izlettirmek istiyoruz. İnşallah iyi bir maç oynayacağız ve sezonun ilk galibiyetini alarak yolumuza devam edeceğiz.”
Antrenman ilk 15 dakikanın ardından basına kapalı bir şekilde devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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