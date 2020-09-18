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Öğrencilere ‘Trafiksiz Çarşamba’ ödülü

İHA

Öğrencilere ‘Trafiksiz Çarşamba’ ödülü

1622 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası’na özel Çarşamba Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik ‘Trafiksiz Çarşamba’ konulu resim yarışması düzenlendi.
Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda ilk Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı kısa konuşmada etkinliğe katılan vatandaşlara ve çocuklara teşekkür etti.
Çarşamba Belediyesi’nin açmış olduğu çeşitli spor alanlarında başarılı olmuş 70’e yakın minik sporcunun katıldığı etkinlikte 6 öğretmenin jüri üyeliği yaptığı 6 çocuk sporcuya bisiklet hediye edildi.
Yarışmada dereceye girenlere Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden, Çarşamba Spor Kulübü Başkanı Özkan Yıldırım ve Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan tarafından hediye takdiminde bulunuldu.
Şapka ve tişört dağıtımının yapıldığı törende yapılan etkinlikten çocuklar mutlu ayrıldı. Etkinlik fotoğraf çekimi ile son buldu.

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