Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yeşilırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Okur evinde ölü olarak bulundu. Ali Okur'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Okur'un kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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