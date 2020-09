Samsun’da ‘Açık Kapı’ birimlerine 50 bin başvuru Vatandaşın iş ve aş kapısı: "Açık Kapı"

Açık Kapı projesi kapsamında Samsun Valiliği bünyesinde hayata geçirilen birimler projenin başladığı günden bu yana 50 bin 476 başvuru kabul etti. Birimlere yapılan başvurular her yıl bir önceki yıla göre katlanarak arttı. Yapılan başvurularda sosyal yardım ve iş talepleri başı çekti.

Vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulan Açık Kapı Projesi’nin bilinirliği hızla artıyor. Vatandaşın valiliklere olan taleplerinin elektronik ortamda kayıt, takip ve sonuçlandırılma işlemleri gerçekleştirilmesini sağlayan proje kapsamında vatandaşlar, 17 başlık ve 322 konudan seçtikleri taleplerini doğrudan Valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı Masaları’na iletebiliyor.

2018 yılında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 50 bin 476 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 50 bin 387’si sonuçlandırıldı. Başvuruların 48 bin 446’sı 2020 yılı ilk 8 ayı içinde, 1525’i 2019 yılı içinde ve 512’si 2018 yılı içinde gerçekleştirildi. Başvuru sayıları her geçen yıl üzerine katarak yükseldi. Birimlerin vatandaşça kullanımı arttı.

En çok başvuru yapılan konular hizmet türü kategorilerine göre, 17 bin 525 başvuru ile ‘Sosyal Hizmetler’, 11 bin 447 başvuru ile ‘Valilik/Kaymakamlık Sosyal Yardım’, 10 bin 165 başvuru ile ‘Valilik Hizmetleri’, 6 bin 258 başvuru ile ‘Vefa Masası Yardım’ oldu. İlkadım, Atakum, Bafra, Çarşamba ve Canik sırasıyla en çok başvuru yapılan ilçeler olarak kayda geçti. Başvuru sayılarının çoğunluğunu 35 bin 918 kişi ile mesleğini ‘çalışmıyor’ olarak belirtenler oluşturdu.

Açık Kapı Birimlerine yüz yüze, web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden başvuru yapılabiliyor. 7 iş günü içerisinde talep sonuçlandırılmakta. Vatandaşın sürecin her aşamasını, başvuru numarasıyla internet üzerinden ve mobil telefonuyla takip edebildiği proje takdir topluyor.

