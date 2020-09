2 bacağını kaybeden Samsunlu gazi unutulmadı

Hakkari Çukurca’da görev sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 2 bacağını da kaybeden Samsunlu Uzman Çavuş Hüseyin Demir, 19 Eylül Gaziler Günü’nde unutulmadı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 11 Ağustos tarihinde görevi başında terör örgütleri tarafından hazırlanmış el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 2 bacağını da kaybeden ve sağ gözünde yüzde 50’ye yakın görme kaybı yaşayan Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan gazi Uzman Çavuş Hüseyin Demir’i, 19 Eylül Gaziler Günü’nde protokol üyeleri ziyaret etti.



“7 gün 24 saat hizmetindeyiz”

Ziyarette konuşan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, genç yaşta 2 bacağını da kaybeden Hüseyin Demir’e her türlü destek için yanında olduklarını belirtti. Kaymakam Zadeleroğlu, Gazi Demir’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bu ülkede şehitlerimiz, gazilerimiz ve onların aileleri başımızın tacıdır. 2 ay önce yaşadığı olay sonrasında bacaklarını kaybetmiş olan genç gazimiz Uzman Çavuş Hüseyin Demir’e bu özel günde tekrar geçmiş olsun diyoruz. Bizler, Hüseyin Demir gazimizin 7 gün 24 saat her türlü ihtiyacında hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.



Bu ülkenin onuru, gururu

Oğlunun gururlu ve onurlu olduğunu dile getiren Gazi Demir’in annesi Birgül Demir, “Oğlumuzu bir daha göremeyeceğiz diye çok korktuk. Çok şükür Rabbim oğlumuzu bizlere bağışladı. Yaşanan patlama sonucunda oğlum 2 bacağını kaybetti, görme kaybı yaşadı. Bizler ona her türlü desteği veriyoruz. Oğlumuz bizim ve bu ülkenin onuru, gururudur. Bu anlamlı günde bizleri unutmayarak ziyarete geldiğiniz için teşekkür ederim” diye konuştu.

Gazi ziyareti programına Kaymakam Murat Zadeleroğlu’na, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Jandarma Komutanı Jan. Teğ. Eren Dede ve İlçe Müftüsü Ömer Ergül eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.