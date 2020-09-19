Minibüs otomobile çarpıp kaçtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da bir minibüs otomobile arkadan çarpıp kaçarken araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Uzunlar idaresindeki 55 RH 511 plakalı otomobile sürücüsü tespit edilen minibüs arkadan çarpıp kaçtı. Kazada yaralanan olmazken minibüsün çarptığı otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Otomobil sürücüsü kaçan minibüsün sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olayda ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.