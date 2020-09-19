Çarşamba’da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi’nde Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Çiğdem K.’ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Çiğdem K. ve yanındaki 3 yaşındaki çocuğu Miraç K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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