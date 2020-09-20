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Yıldız: “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır”

İHA

Yıldız: “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır”

Samsun EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır” dedi.
Anaokulları ve ilkokul 1. sınıfların eğitimöğretime başlaması öncesi Samsun EğitimBirSen 1 Nolu Şube Başkanı ve MemurSen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, “Dünyada korona virüsünün hızlı bir şekilde yayılarak salgına dönüşme süreci sonrasında neredeyse tüm ülkeler bu virüsün yayılımını engellemek için yüz yüze eğitime ara verdiler. Okulların kısa süre sonra açılacağı düşünülürken, virüsün tüm dünyada hızla yayılması ve kontrol edilememesinden dolayı okulların açılış tarihleri sürekli ertelendi. Ülkemizde okulların kapanmasıyla beraber çocukların eğitimden geri kalmamaları için uzaktan eğitim çalışmaları başladı. Bu süreçte öğretmenlerin teknolojiyi kullanma becerileri ve çocukların internete erişim düzeyleri önemli rol oynadı. Samsun Eğitim Bir Sen olarak bu süreci yönetmek ve eğitim faaliyetlerine katkı vermek adına ‘pandemi sürecinde eğitim ve öğretmenler’ konulu bir anket düzenledik. Anketimize 32 branştan bin öğretmenimiz katıldı. 18 sorunun yöneltildiği ankette öğretmenlerimizin yüzde 59.3’ü bakanlığımızın uzaktan eğitim faaliyetlerini verimli bulduklarını ifade etmişlerdir. ‘Bu süreçte aşağıdakilerden hangisinin eksikliğini hissettiniz?’ şeklinde sorulan soruya öğretmenlerimizin yüzde 81.4’ü öğrencilerin eksikliği şeklinde cevap vermişlerdir. Olası bir yüz yüze eğitimde karşılaşılacak en önemli problemin yüzde 72.3 ile öğrencilerin hijyen kurallarına uyma noktasında yaşanacağı ifade edilmiş” diye konuştu.

“Okulları güvenle açmak” konulu araştırma
Yıldız, “Genel Merkezimiz tarafından da ‘Pandemi sürecinde okulları güvenle açmak’ adıyla öğretmen ve veli araştırması yapıldı. Bu araştırmada 80 ilde 9 bin 64 öğretmen ve 20 bin 52 veliye ulaşıldı. Hazırlanan rapor, pandemi sürecinde eğitimin önemli sorun alanlarına ışık tutmaktadır. Ayrıca bu raporda önümüzdeki süreçte sağlıklı bir eğitim öğretim hayatının devamı için öneriler sunulmaktadır. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 75.7’si öğrencileriyle belli aralıklarla canlı ders yaptığını belirtmiştir. Yine uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim konusunda velilerin yüzde 28’i, cep telefonuna erişim konusunda yüzde 50’si, internete erişim konusunda yüzde 50’si ve bilgisayara erişim konusunda ise velilerin yüzde 48’i sorun yaşamaktadır” dedi.
Hazırlanan raporun içeriği ile ilgili bilgi veren Yıldız, “Araştırmaya katılan velilerin yüzde 14.5’i, öğretmenlerin yüzde 14.8’i yeni dönemde yüz yüze eğitim için öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulurken, velilerin yüzde 70.9’u ve öğretmenlerin yüzde 78.8’i öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Diğer yandan velilerin yüzde 70.6’sı okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ederken, öğretmenlerin ise yüzde 63.8’i bu görüşü paylaşmaktadır. Orta Anadolu Bölgesi’ndeki öğretmenler diğer bölgelerde çalışan öğretmenlere göre çok daha yüksek düzeyde okullar açılmadığında çocukların eğitimden geri kalacağını ifade etmişlerdir” dedi.
Yıldız, bu sürecin bir an önce normale dönmesini temenni ettiklerini ve eğitimöğretimin bir paydaşı olarak bazı önerilerde bulunmak istediklerini ifade ederek, “Öğrenme kayıpları tespit edilmeli ve öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi programı uygulanmalıdır. Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrenciler canlı derslere katılma konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin katılımlarını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır. Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır” diye konuştu.
Hamdi Yıldız açıklamasını, “Yaşanan kaygılar nedeniyle yapılması gereken okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılmasını engelleyici tedbirlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve personel okullara sağlanmalıdır. UNESCO ve OECD gibi kuruluşlar yayınladıkları raporlarda öğrencilerin okullarda akranlarıyla bir araya gelememelerinin olumsuz etkilerinin üzerinde durmaktadırlar. Bu mülahazalarla EğitimBirSen olarak en kısa sürede gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitim sürecinin başlamasını önemsiyoruz” diye tamamladı.

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