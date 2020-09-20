Samsunspor'da korona virüsü şoku 1 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

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TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak olan Ümraniyespor maçı öncesi dün yapılan tetkikler sonucunda Samsunspor'da 1 futbolcunun Covid19 testi pozitif çıktı.

Samsunspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup, evinde izolasyon ve tedavi süreci başlamıştır" denildi.

Samsunspor ve Ümraniyesipor, pazartesi günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekler.

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