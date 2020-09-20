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CHP´li İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)

DHA

CHP´li İnce: Türkiye´yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)


CHP´Lİ İNCE, ORDU VE SAMSUN´U ZİYARET ETTİ
`Memleket Hareketi´ gezileri kapsamında Karadeniz'de bulunan CHP´li Muharrem İnce, Giresun'un ardından, Ordu ve Samsun´u ziyaret etti. Ordu´da, esnafı ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden İnce, pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske uyarılarında da bulundu. Ordu programının ardından Samsun´a gelen İnce, Cumhuriyet Meydanı, Gazi Caddesi ve Çiftlik Caddesi´ni ziyaret etti. Esnafla sohbet eden İnce, vatandaşlarla da bol bol fotoğraf çektirdi.
DHA-Politika Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN
2020-09-20 18:31:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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