Yine 'Korona' halayı! Yine para cezası! Bu inat neden?

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) SAMSUN'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 Irak uyruklu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü destekli olarak bu sabah İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 14 Iraklı gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bulunan dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2020-09-21 09:21:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.