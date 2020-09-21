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Başkan Kılıç: “Terme'ye dair hedeflerimizi istişare ederek hayata geçireceğiz”

İHA

Başkan Kılıç: “Terme'ye dair hedeflerimizi istişare ederek hayata geçireceğiz”

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme’ye dair hedeflerini istişare ederek hayata geçireceklerini söyledi.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçede bulunan yerel medya ile bir araya gelerek görev süresince hayata geçirdiği projeleri ve belediye olarak hedeflerini anlattı.

Hastane kavşağına yeni çözüm
Terme Devlet Hastanesi Kavşağı'nda karayolu daralmasından dolayı yaşanan trafik sorununun da çözümleneceğini dile getiren Başkan Ali Kılıç, “Bu çevrede bulunan hiçbir esnafı, vatandaşı mağdur etmeden kavşak düzenlemesi bu şekilde gerçekleştirilmişti. Karayolları müdürlüğümüzle görüşmelerimiz neticesinde bölgede bulunan itfaiyeyi arka tarafa, camiyi ise oradan yıkarak mevcut itfaiye alanına yeniden inşa edeceğiz. Bununla beraber hastanemizin giriş çıkışında da yoğun trafiğin yaşandığı alana da önlem amacıyla hastane giriş çıkış istikametini değiştireceğiz. Tüm bu işlemlerin ardından karayolunu hastane tarafına genişleterek buradaki sorunu çözmüş olacağız” dedi.

25 metrelik bulvar yolu açılıyor
İlçe merkezinde yaşanan trafik sorununun tek bir nokta etrafında hareket edilmesinden kaynaklı olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “Vatandaşlarımız yalnızca meydan bölgesine gelerek tüm aksiyonu burada kullanıyor. Bizler, Termemizin çehresini değiştirecek 25 metre genişliğe sahip olacak yeni bulvar yolunu 1 ay içerisinde hizmete sokuyoruz. Bununla beraber yine merkez mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım sorununu çözmek amacıyla Yunus Emre Mahallesi, Yenidoğan ve Elmalık Mahallelerini kapsayacak şekilde şehir içi hattı kuracağız” diye konuştu.

Merkez trafiğine otopark çözümü
İlçe merkezindeki trafik sorununa karşı kısa ve uzun vadeli çözümler ürettiklerini aktaran Başkan Kılıç, uzun vadeli çalışmaları arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle ilçenin uygun noktalarına inşa edilecek olan katlı otopark projesinin yer aldığını açıkladı.

Sel felaketine nokta konulacak!
Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde bölgede gerçekleşen sağanak yağışların ilçeyi felaketle burun buruna getirdiğinin altını çizen Başkan Kılıç, ırmak ıslah çalışmaları, ırmak bendinin 80 metreye genişletilmesi çalışması ve Salıpazarı Barajı'nın tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki sel felaketinin sona ereceğini ifade etti.
Irmak genişletme çalışmaları hakkında vatandaşın yanlış bilgiye sahip olduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “İnsanlarımız ‘Sel sorunu için 5 ayrı milyonluk projelere ne gerek var?’ diye soruyorlar. Şunu belirtmeliyiz ki, Salıpazarı Barajı projesi Terme ırmağına bağlanan akarsu kollarından yalnızca bir tanesine inşa edilecek. Diğer 4 koldan gelen suyun şiddetini kesemeyecek. Ayrıca yapılan çalışmalar ilçenin ve bölgenin yalnızca 10 – 15 yıllık geleceği için değil yarım asır sonrasına göre planlanıyor. Köprülerimiz 80 metreye göre inşa ediliyor, ırmak bendimiz 80 metreye çıkartılıyor, baraj çalışmamız devam ediyor, ıslah çalışmalarımıza da başlayacağız. Tüm bunları hayata geçirdiğimizde tüm ilçe halkıyla beraber derin bir nefes alacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Ali Kılıç, Terme’nin büyük bir ekonomiye, tarıma ve kültüre sahip keşfedilmemiş bir hazine olduğuna dikkati çekerek, “Terme’ye dair hedeflerimizi istişare ederek hayata geçireceğiz. Termemizin geleceği için tüm kesimlere hitap ederek birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Program, gazetecilerin sorularının cevaplamasının ardından hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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